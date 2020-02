Accesorios imprescindibles para ordenadores portátiles y de sobremesa

Vivimos rodeados de tecnología. Su uso se ha disparado de forma exponencial en los últimos años, facilitando el trabajo y la comunicación de las personas fuera y dentro del ámbito laboral.

Si queremos darle un uso exhaustivo y rentable a estos, tenemos que contar con los accesorios adecuados. Cables para conectar varios dispositivos o baterías externas para que no se nos apague el dispositivo en el último momento son algunas las facilidades que nos ofrecen estos artículos complementarios.

Echa un vistazo a esta lista de nueve accesorios imprescindibles para tu ordenador portátil o de mesa:

1. Disco duro TOSHIBA

No pierdas los nervios si tu ordenador está lleno de archivos que no puedes borrar. Un disco duro es el accesorio perfecto para transferir datos y liberar espacio. El producto que te presentamos a continuación está adaptado para trabajar con Microsoft Windows y no requiere una previa instalación de software, por lo que podrás transferir tus archivos de forma rápida y fácil. Está alimentado por tecnología USB 3.0 y cuenta con varios tamaños de capacidad.

Disco duro

2. Adaptador HDMI a VGA

Con este dispositivo podrás conectar tu ordenador o cualquier otro dispositivo con puerto HDMI a un monitor, proyector u otra pantalla con puerto VGA. Este accesorio proporciona una alta resolución y una transmisión de la señal estable. Gracias a este producto podrás conectar el ordenador a la tele u otra pantalla y así disfrutar de la calidad de imagen y sonido originales de tu serie o película favorita.

Adaptador

3. HUB de 10 puertos

A la hora utilizar el ordenador cabe la gran posibilidad de no disponer de los puertos de entrada suficientes para conectar todos los dispositivos que necesites. Con este HUB de 10 puertos tu ordenador será más eficiente. Lleva incorporado: un puerto RJ45 , un puerto HDMI, otro para audio, cuatro puertos USB, dos lectores de tarjetas y un puerto USB Power Delivery.

HUB de 10 puertos

4. Batería externa para ordenador portátil

Este accesorio es perfecto para aquellos que trabajan con el portátil fuera de casa y no disponen de enchufe para cargar la batería. Con una capacidad de 25.800mAh, podrás despreocuparte por si tu ordenador se queda sin batería cuando tienes un viaje o un evento importante. Este cargador portátil te ayudará a cargar rápidamente hasta dos dispositivos a la vez y en cualquier momento.

Batería externa

5. Teclado y ratón inalámbrico

A veces puede resultar más cómodo contar con un teclado y un ratón inalámbricos con los que podrás seguir utilizando el ordenador a distancia y sin cables alrededor. La marca Logitech ha lanzado este pack especial para los desplazamientos. Su conectividad inalámbrica es de 2.4 GHz, por lo que te proporciona la misma seguridad que un cable. Estos artículos son compatibles con todo formato de Windows. También existen packs similares para los amantes del gaming, con teclados y ratones de lo más originales y divertidos.

Teclado y ratón inalámbricos

6. Organizador de cables

Desenredar cables puede suponer una pérdida de tiempo considerable y, a la vez, una tarea de lo más frustrante. Para ello, existen accesorios como este innovador kit de administración de cables que con su diseño puede agregar o quitar cables y así evitar que estos cuelguen o se enreden. El sistema de administración está dividido en 9 secciones. Este producto se puede pegar a la pared y pintar de cualquier color para proporcionar un acabado sutil y bonito a la vez que práctico.

Organizador de cables

7. Soporte para monitor

Es muy importante elevar la posición del monitor para tener una postura visual adecuada mientras trabajamos muchas horas frente al ordenador. Para evitar el cansancio de la vista, recomendamos este soporte para monitores, ordenadores portátiles, o cualquier otro dispositivo. Es ideal para ganar más espacio a la hora de trabajar y tener un ambiente ordenado. Lleva integradas cuatro almohadillas con las que se reduce el movimiento del soporte y se protege la superficie de trabajo.

Soporte para monitor

8. Tiras luces LED para monitor

Este producto es ideal para los más atrevidos. Puedes darle un toque más ameno a tu zona de trabajo o cualquier parte del hogar con estas tiras de luces LED. Con sus 16 colores y 4 modos de iluminación podrás crear un ambiente relajante para reducir la fatiga ocular. Simplemente pega las tiras en el televisor u otro monitor y conecta el cable USB. Estas luces se apagarán y encenderán a la vez que el dispositivo electrónico al que están conectadas.

Tiras de luces LED

9. Pegatina para cámara

Protege tu privacidad con esta pegatina de plástica que podrás colocar en cámaras de ordenadores, teléfonos móviles, etc. Esta cubierta es delgada y ligera y está adherida a una cinta adhesiva de doble cara que podrás pegar y despegar en cualquier momento. Con este accesorio podrás defenderte de posibles ataques de hackers.

Pegatina para cámara