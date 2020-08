Zoom llega a los Echo Show, Nest Hub y Portal, videollamadas en tu altavoz inteligente

Con el programa Zoom for Home, la popular app de teletrabajo y videollamadas en grupo quiere conquistar nuestro hogar; y lo intentará con presencia en los principales altavoces inteligentes con pantalla del mercado.

Hace un año, no mucha gente conocía Zoom; era un servicio más dirigido a empresas que a usuarios convencionales, una solución para hacer reuniones de trabajo a distancia con decenas de personas al mismo tiempo.

La pandemia del coronavirus cambió esto. El confinamiento obligó a buscar soluciones inmediatas para adoptar el teletrabajo a marchas forzadas, y Zoom era la alternativa más avanzada; nombres importantes como Google o Microsoft fueron ignorados a favor de uno que nadie conocía.

Zoom se expande al hogar

El crecimiento de Zoom no ha sido sencillo, y ha pasado por muchos baches. Pero ahora la compañía quiere aprovecharlo para expandirse más allá de la empresa, con Zoom for Home; una solución de teletrabajo diseñada para el usuario final y no tanto para las empresas.

Como parte de esta iniciativa, Zoom presentó el pasado junio una gran pantalla con Zoom preinstalado; un panel secundario en el que mostrar gráficos y hacer llamadas con todos los empleados al mismo tiempo.

Pero eso era sólo el principio. Hoy Zoom ha anunciado que ha conseguido 'meterse' en las pantallas de sus competidores.

Zoom en los Echo y Nest

En efecto, pronto podremos usar Zoom en los altavoces inteligentes con pantalla de Google, Amazon y Facebook; será una alternativa a los servicios de videollamada que ya ofrecen estas compañías.

Todo empezará con Zoom para Portal, la pantalla de Facebook; por supuesto, Facebook ofrece Messenger integrado para hacer videollamadas, pero ahora también podremos usar Zoom. Estará disponible a partir de septiembre, y aprovechará la tecnología de cámara de Facebook para seguirnos y evitar que salgamos de la imagen.

El Amazon Echo Show y el Google Nest Hub Max serán los siguientes; la app de Zoom llegará a estos dispositivos el próximo otoño. En el Echo Show, Zoom será compatible con Alexa, y podremos usar el asistente para pedir que nos unamos a una reunión de Zoom; si hemos asociado el calendario con la app de Alexa, el asistente automáticamente iniciará la reunión sin necesidad de introducir los datos.

El Google Nest Hub Max, por su parte, contará con integración con Google Calendar y Google Assistant, por lo que también podremos pedir a Google que nos una a una reunión sólo con la voz. La cámara también nos puede reconocer y mostrar información relevante, como las reuniones que tenemos pendientes.

Con Zoom, estas pantallas pasarán a convertirse en paneles secundarios, con los que podremos realizar videoconferencias usando la webcam integrada. Es una solución barata, especialmente si ya tenemos uno de estos dispositivos.