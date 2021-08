SpaceX ensambla el Starship, el cohete más grande y potente de todos los tiempos

SpaceX vuelve a hacer historia. La firma aeroespacial de Elon Musk ha conseguido ensamblar el Starship, la nave de carga que presumiblemente llevará humanos a Marte. Hemos podido presenciarlo desde España, en. un directo por parte del canal NASASpaceflight en la que se están retransmitiendo las pruebas de acople entre la Starship 20 y el cohete Super Heavy.

Esta misión, también llamada Starship, es uno de los hitos más importantes que busca el ser humano. Ya lo vimos esta semana, con Elon Musk mostrándonos cómo estaban izando el cohete Super Heavy en la plataforma de lanzamiento para realizar su primer vuelo orbital, si todo sale bien, antes de finales de año.

El objetivo de la prueba que espera realizar SpaceX es que la Starship 20 pueda llegar a la velocidad suborbital, al menos la suficiente para realizar una órbita y que realice una reentrada controlada en la Tierra. Y el ensamblaje de la Starship es una de las partes más importantes para esta misión.

SpaceX ensambla el Starship

Starship Fully Stacked pic.twitter.com/Fs88RNsmfH — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2021

Este es el primer ensamble completo entre la Starship 20 y el cohete Super Heavy Booster 4. Hay que recordar que el sistema Starship Super Heavy o SN20 es un prototipo formado en dos partes; el Starship como tal y el cohete Super Heavy Booster 4, formando el cohete más grande y potente jamás creado por SpaceX. La idea es que este conjunto, pueda llegar a Marte y que además, pueda ser reutilizado.

Dicho primer acople del prototipo SN20 se ha llevado con éxito, y no parece haber habido problemas de ningún tipo. Posteriormente, se ha realizado un desacople para comprobar que todo el procedimiento ha ido bien de cara al lanzamiento final, que tendrá lugar en las próximas semanas o meses.

Después del acople, los ingenieros de SpaceX han retransmitido en los altavoces de la Starbase Fly me to the Moon, la icónica canción de Bart Howard compuesta en 1954 y que ha servido para amenizar la celebración de los operarios de la zona al lograr el acople.

El Super Heavy, que ya mostró Elon Musk esta misma semana, contará con 29 motores Raptor y que servirá para propulsar la Starship, volviendo posteriormente para su reutilización. La nave completamente ensamblada medirá 120 metros y tendrá una capacidad de carga de 150 toneladas.

