Elon Musk confiesa: si te lleva a Marte lo más probable es que mueras

Desde el primer momento el objetivo de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, ha sido llegar a Marte; pero como ayer confesó el multimillonario, el verdadero desafío no estará en llegar, sino en sobrevivir.

El plan de SpaceX es usar la gigantesca nave Starship para enviar a hasta 100 personas al mismo tiempo (o 100 toneladas de carga) hacia Marte; suficiente para inaugurar la primera ciudad autosuficiente en Marte en el año 2050.

Todavía falta mucho para eso, tanto en años como en avances tecnológicos; la propia Starship aún no ha sido terminada y sus prototipos han sufrido no pocos tropiezos. Pero Musk ya está pensando en qué pasará cuando su empresa y la humanidad en general lleguen al planeta rojo.

Elon Musk habla de los peligros de Marte

Cuando Musk habla, normalmente lo hace para hablar de sus proyectos de futuro, de las posibilidades que abrirán y de cómo la humanidad puede cambiar; como por ejemplo, con la reciente presentación de un nuevo prototipo de Neuralink para conectar humanos con máquinas.

Starship

Pero en el evento virtual sobre Marte celebrado ayer, el discurso de Musk fue muy diferente, más anclado a la realidad y consciente de los problemas a los que se enfrentarán los primeros viajeros de la Starship hacia Marte, incluyendo la posibilidad de perder la vida, según recoge la CNBC.

"Quiero enfatizar", dijo Musk ante la audiencia virtual, "esto es algo muy duro, peligroso y difícil", añadiendo que "no son para los débiles de corazón. Hay muchas posibilidades de que morirás".

Una colonia de pioneros

Musk no está diciendo nada raro ni nuevo; al fin y al cabo, ya advirtió que estos primeros voluntarios no podrán volver a la Tierra. A diferencia de la Luna, Marte está tan lejos que la posibilidad de volver sano y salvo es inferior, y ya es bastante baja normalmente. Sin embargo, Musk advierte que el "problema fundamental" no es llegar a Marte, ya que eso técnicamente es posible.

La verdadera cuestión es qué ocurre cuando llegamos. El plan de SpaceX implica la construcción de una base inicial, a partir de la cual pueda construirse toda una ciudad auto-suficiente; y es que no será posible llevar materiales, comida ni oxígeno constantemente a Marte.

Los prototipos de la Starship han sufrido su porción de problemas NASA Omicrono

Pese a esas limitaciones, el proyecto es de una magnitud asombrosa. Se calcula que serán necesarias mil naves Starship para poder crear una ciudad sostenible, ya que Marte y la Tierra sólo se alignan cada dos años, y por lo tanto hay que aprovechar los momentos en los que los lanzamientos son más eficientes.

Pese a todo, Musk afirma que el progreso es bueno, indicando que lo que más está impidiendo el progreso es el sistema de producción, necesario para construir semejante cantidad de naves. Sin embargo, eso no ocurrirá pronto; Musk afirma que antes de llevar a personas primero harán cientos de misiones con satélites.