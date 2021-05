La impresionante Apple Store de Roma que recupera un edificio histórico

Apple celebrará el próximo 7 de junio su conferencia de desarrolladores (WWDC 21), que se podrá seguir en España. Sin embargo, antes de dicho evento la compañía de la manzana mordida abrirá su nueva Apple Store en Roma que, además de resultar impresionante, recupera un edificio histórico de la capital italiana.

Concretamente, la empresa de Cupertino ha transformado y perseverado el gran Palazzo Marignoli de Roma, convirtiéndolo en su decimoséptima Apple Store en Italia. Ubicada en la Via del Corso, la gran apertura de la nueva tienda tendrá lugar el jueves 27 de mayo a las 10 horas.

El fabricante ha asegurado que su nueva tienda servirá como un espacio completamente nuevo y céntrico para que "los miembros del equipo de Apple brinden el mejor servicio y soporte a la comunidad local". Un local que conserva el gran Palazzo Marignoli, que rinde homenaje a la historia del arte y la cultura de Roma.

Historia y arte

La nueva Apple Store del país italiano se ha convertido en uno de los proyectos de restauración más importantes de la compañía, según expresan en un comunicado oficial. Además, también trae el programa 'Today At Apple Made in Roma', que está dedicado a brindar a la próxima generación de jóvenes de la ciudad "inspiración, habilidades y herramientas para explorar sus pasiones".

Un programa dirigido por más de 40 artistas locales, Apple organizará sesiones en los campos de la música, el arte y el diseño; además de la creación de contenido y vídeo para apoyar a las comunidades locales de Roma en los próximos meses. Incluso la compañía de la manzana mordida hará sesiones en su tienda una vez la pandemia por la Covid-19 lo permita.

"Estamos ansiosos por comenzar un nuevo capítulo en Roma con la apertura de Apple Via del Corso. La nueva tienda representa una celebración de la historia y el arte únicos de la cultura romana, y esperamos inspirar la creatividad entre la comunidad local en nuestro programa 'Made in Rome' y las futuras sesiones de 'Today at Apple', ha señalado Deirdre O'Brien, vicepresidente de Retail + People de Apple.

Un edificio histórico

Construido originalmente en 1873 por el arquitecto Salvatore Bianchi y una segunda renovación llevada a cabo por Giulio Podesti, el Palazzo Marignoli fue el hogar del marqués Filippo Marignoli y albergó el Caffè Aragno, uno de los lugares de reunión más notables de Roma en su día frecuentado por artistas, escritores y actores.

El local se centra alrededor de un exuberante patio rebosante de árboles y un vestigio del histórico monasterio Santa María Maddalena delle Convertite. Una vez dentro de la nueva tienda de Apple en Roma, los usuarios se encontrarán con detalles originales de mármol de Carrara, incluida una escalera monumental que data de 1888.

Además, las grandes ventanas de vidrio del edificio permiten que la luz natural entre en el interior. Una tienda que también integra cuidadosamente el arte preservado del Palazzo Marignoli, como varios paneles de graffiti creados por el pintor italiano Afro Basaldella en 1950, 'Dawn' de Fabio Cipolla o el 'Dusk' de Ettore Ballerini, una pintura de techo grande que data de principios del siglo XX.

Te puede interesar...