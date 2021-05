iOS 14.6 ya disponible con el audio sin pérdida de Apple, pero no podrás usarlo aún

Apple ha lanzado una nueva tanda de actualizaciones en España. Además de actualizaciones para macOS, iPadOS y watchOS, también ha lanzado una de las más importantes: iOS 14.6, que introduce entre otras mejoras el audio sin pérdida de Apple, Lossless. Una gran característica... que todavía no podrás usar.

Sí, la modalidad de Apple Music Hi-Fi no se podrá usar aún, pese a que esta actualización introduce la función. Esto tiene una sencilla explicación; la característica no se desplegará de forma total hasta junio, momento en el que podremos disfrutar de ella.

Pero hasta entonces, Apple ha lanzado una actualización necesaria para que el servicio funcione el día de su lanzamiento. Así, los usuarios no tendrán que descargar actualizaciones de sistema y esperar a todo el proceso de descarga e instalación.

Actualiza a iOS 14.6

Por supuesto, hay más mejoras que implica la descarga de iOS 14.6. La más obvia es el elefante en la cacharrería; el audio sin pérdidas gracias a Apple Music Hi-Fi. Las modalidades de audio en alta fidelidad llegan con esta actualización, que respetará la calidad de las grabaciones de estudio originales y nos dará una calidad de audio extremadamente buena.

Junto a esta modalidad Lossless de audio llegará también el audio espacial, un famoso término que ha popularizado Apple en sus productos y que nos servirá para conseguir un audio envolvente que simulará que escuchamos la música desde varias direcciones a la vez.

Apple Music incorpora el audio sin pérdida a todo el catálogo y audio espacial con Dolby Atmos

Ambas características se lanzarán en junio pese a que se instalan en nuestro teléfono Apple con iOS 14.6. Si queremos usar el audio espacial, tendremos que esperar a que Apple lo vaya desplegando en Apple Music, aunque de lanzamiento llegará a más de 20 millones de canciones. La compatibilidad con el audio espacial y con Dolby Atmos dependerá del dispositivo de audio inalámbrico que uses, y ahí los dispositivos de Apple sí desempeñarán un papel.

Pero como ya comentamos hace poco, si quieres disfrutar del audio sin pérdida, necesitas o un equipo pensado para la alta fidelidad o en su defecto escucharlo mediante un cable y unos auriculares capaces de representar esta gran calidad de audio. No, no se puede alcanzar tal calidad de audio mediante conexiones inalámbricas como el Bluetooth, por lo que tus AirPods, AirPods Pro o AirPods Max no podrán aprovecharlo.

Lejos de la alta fidelidad, Apple introduce nuevos cambios en iOS 14.6. El primero es que se mejora la app Buscar, que además de rastrear los nuevos AirTags, ahora la red da soporte a productos de terceros. Además, ahora se estrena la posibilidad de añadir un correo electrónico a un dispositivo perdido a través de la red Buscar, cuando antes solo podíamos añadir un número de teléfono de contacto.

Finalmente, Apple ha añadido cambios en la interfaz de Apple Podcasts, ya que los usuarios no acabaron de estar contentos con los cambios a nivel de interfaz que la app sufrió. Se añade una opción para eliminar todas las descargas y, además, un botón para marcar como leídos episodios completos de un podcast.

