La nueva torre de control del aeropuerto de la City de Londres no está en el aeropuerto

El control aéreo de los aeropuertos en España siempre se ha llevado desde las clásicas torres. Esas instalaciones cuentan con todo lo necesario para poder separar y organizar el tráfico de los aviones que despegan, aterrizan y los movimientos en tierra. En los grandes aerpuertos, suelen estar equipadas con todo tipo de radares y sensores que permite a los controladores trabajar de forma más segura, pero las nuevas tecnologías quieren ir mucho más allá.

El Aeropuerto de London City, el que se encuentra dentro de la ciudad, es uno de los aeropuertos urbanos con más tráfico del mundo. Algo que no lo he impedido comenzar a operar con una torre de control digital. De esta forma, se sustituye al controlador sentado en lo alto de la torre por un sistema electrónico muy complejo que le permite porder realizar su trabajo a distancia.

Lo cierto es que lleva operándose de forma remota desde el comienzo de este 2021, pero no ha salido a la luz pública hasta este viernes. El objetivo es mejorar la eficiencia y permitir una expansión futura sin demasiados inconvenientes debido a que el mismo número de controladores son ahora capacidad de afrontar una mayor cantidad de operaciones aéreas.

Controlador aéreo Reuters

Actualmente, el aeropuerto se controla desde un edificio de oficinas situado al suroeste de Londres, concretamente a 144 kilómetros de distancia de la torre de control original. "Al no estar más en el aeropuerto, ya no huele a combustible de avión cuando llegas al trabajo", ha dicho Lawrie McCurrach, controlador aéreo del Aeropuerto de London City. Quien apunta que lo "fundamental" del trabajo no ha cambiado ni un ápice.

"Todavía se trata de que los ojos del controlador encuentren la aeronave y la monitoreen visualmente. La diferencia es que estamos usando pantallas en lugar de ventanas". Que alimentan de vídeo un total de 16 cámaras de alta resolución y diferentes tipos de lentes.

Esas imágenes captadas se envían a através de varios cables de fibra óptica de alta velocidad para que el retardo sea mínimo y se muestran en 14 pantallas instaladas en formato panorámico. Igual que si fueran las 14 ventanas de la torre de control.

Torre de control en remoto

Estas cámaras se han equipado con pinchos metálicos para que los pájaros no se posen en ellas y puedan llegar a comperlas. Y también cuentan con un sistema de autolimpieza para que la visión sea perfecta.

"Creemos que tenemos todos los riesgos bien cubiertos", ha contado Jonathan Astill, director de aeropuertos de los Servicios Naciones de Tráfico Aéreo del Reino Unido, a Reuters. Quien también menciona a la ciberseguridad como uno de los puntos donde han trabajado.

El objetivo del aeropuerto, una vez se retomen los vuelos tras la pandemia, es el de ser capaz de absorber un total de 45 movimientos de aviones a la hora, mientras que antes de la integración de la torre a distancia se situaba en 40.

También te puede interesar...