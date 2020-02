Coronavirus, la excusa perfecta: lo que se esconde detrás de las ausencias del Mobile

Los últimos días están siendo tremendamente duros para los organizadores del Mobile World Congress. El brote de coronavirus está ocasionando que corra el pánico entre las compañías tecnológicas, que prefieren no asistir a la feria para evitar que sus empleados corran el riesgo de contagiarse.

Según pasan los días, la lista de ausentes es cada vez mayor. Entre ellos se encuentran firmas tan conocidas en el sector como LG, Nvidia, Amazon, Ericsson y Sony. En este sentido, todas las fuentes consultadas por este periódico indican que dichas bajas no serán las únicas.

La celebración del Mobile World Congress parece pender de un hilo, pero, entremos a valorar la importancia de las marcas que han cancelado su participación. ¿Realmente son tan importantes para la feria?

Coronavirus, una coartada ideal

Todas y cada una de las empresas tecnológicas que han cancelado su participación en el Mobile han aludido a motivos similares: proteger a sus empleados de una posible infección de coronavirus.

Confirmado un caso de coronavirus.

No obstante, siendo realistas, dichas compañías podrían haber aprovechado la situación para faltar a una cita que no les era tan relevante. Analizando caso por caso, se puede demostrar qué significa exactamente para las empresas no estar presentes en la conocida feria.

Empezamos por LG. Como se ha apuntado ya desde hace unos días, la entidad surcoreana es un gigante si hablamos de tecnología, de eso no cabe duda. Sin embargo, ¿es LG importante en lo que se refiere a móviles?

Tabla ventas móviles. CounterPoint

La respuesta es rotunda: no, no lo es y los números lo avalan. Por demostrarlo con datos, según las cifras de la consultora CounterPoint, LG solo vende un 2 % de los smartphones a nivel global. Si bien sigue tratándose de una empresa de peso, sus smartphones ya no tienen un gran impacto en el sector.

Más ausencias

Durante este lunes ha sido Sony quien se sumaba a la lista de grandes ausentes, aunque en su caso realizarán una conferencia de prensa a través de su canal oficial de Xperia en YouTube. Ésta se celebrará el día 24 de febrero a las 08:30, manteniendo así la misma fecha y hora para la presentación que iban a hacer en el Mobile.

Sony Xperia 5.

Como se puede observar en la tabla de ventas de smartphones a nivel global, la situación de Sony es aún peor que la de LG, puesto que ni siquiera aparecen en ella. A día de hoy tampoco son relevantes en el sector de la telefonía y no parece que les pueda afectar tanto su ausencia en el Mobile, pues harán la presentación vía online.

Siguiendo con fabricantes de teléfonos, también se añaden a la lista de ausencias la firma china Umidigi y TCL, conocida por sus móviles Alcatel y Blackberry. En ambos casos se repite la historia de Sony y LG, son firmas conocidas pero que no se encuentran entre las más importantes de telefonía móvil.

Otra de las ausencias más sonadas durante los últimos días ha sido la de Amazon. Sin embargo, lamentar la ausencia de esta multinacional no tiene sentido alguno, pues no tiene ninguna repercusión en el MWC.

Sí, es una de las compañías más valiosas del mundo, pero Amazon no fabrica teléfonos, al menos por ahora. En otras palabras, que Amazon no vaya al Mobile no puede considerarse un batacazo, como demuestra el hecho de que gran parte de la prensa tecnológica ni siquiera era consciente de que la empresa asistiría a la cita.

Logo Amazon. Pascal Rossignol Thomson Reuters

Nvidia tampoco acudirá al MWC, pero tampoco se puede decir que esto sea una gran pérdida para la feria. Como ocurre con Amazon, no fabrican móviles, aunque sí tienen una mayor relación con el sector, ya que desarrollan algunos componentes que sí están presentes en algunos dispositivos, como tarjetas gráficas.

El caso de Ericsson es bastante diferente a todos los anteriores. Aunque la firma no venda teléfonos móviles, sí que es un importante actor de la telefonía móvil, bastante más que todos los anteriores.

Börje Ekholm, presidente y CEO de Ericsson durante su intervención en el Mobile World Congress.

Y lo es debido al 5G, ya que se trata de uno de los proveedores más importantes de dicha tecnología junto a Huawei y Nokia. De hecho, Ericsson contaba con el pabellón más grande del Mobile, de más de 6.000 metros cuadrados. Sin duda, su ausencia es la que más repercusión puede tener de las conocidas hasta la fecha.

¿Por qué ausentarse?

Como es lógico, nadie sabe las razones esgrimidas realmente en la mente de los directivos de dichas compañías para no asistir a tan conocida cita. Sin embargo, resulta curioso que aludan a la prevención de la infección como motivo cuando ni siquiera la OMS se ha manifestado en contra de celebrar el Mobile World Congress.

De hecho, GSMA, la organizadora del Mobile, ya ha anunciado varias medidas para evitar contagios. En este sentido, se prohibirá la entrada a cualquier viajero que proceda de Hubei, además de exigir a todos los que provengan de China que demuestren que llevan más de 14 días fuera. Del mismo modo, éstos podrán ser sometidos a controles de temperatura.

Teniendo en cuenta todas estas medidas, parece improbable que el Mobile pueda convertirse en un foco de infección del coronavirus. Resulta sospechoso que algunas de las firmas que han decidido ausentarse estén pasando por un mal momento. Esto hace sospechar a algunos expertos que, detrás de esta aparente preocupación por la salud pública, se esconda una estrategia para acaparar titulares en los que no lograrían aparecer de ningún otro modo.

Por ahora, la ausencia más dolorosa será la de Ericsson. Habrá que esperar para ver si cae alguno de los grandes, aunque todo parece indicar que Samsung, Xiaomi, Huawei o Oppo no faltarán a la cita. En caso de hacerlo, sí que se podría anticipar que el Mobile World Congress pueda cancelarse o dejar de tener la importancia que se le atribuye en este momento.