Estos son los móviles estrella que están en el aire si se cancela el Mobile de Barcelona

El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona está en vilo. El número de empresas que se ha borrado de la feria ha ido creciendo en las últimas horas y durante el fin de semana las norteamericanas Nvidia y Amazon han decidido no acudir al encuentro anual organizado por la GSMA.

Dos ausencias que para el transcurrir de la feria no son tan importantes como las bajas también confirmadas de Ericsson y LG. Una por su papel fundamental en el desarrollo de tecnología 5G alternativo a Huawei y el de la empresa surcoreana porque solía aprovechar el MWC para presentar sus buques insignias del año.

Ante la histeria que se está generando la organización del MWC ha reaccionado con medidas más restrictivas. Entre ellas, impidiendo que cualquier persona que haya estado en China 14 días antes del Mobile no pueda acudir al evento o prohibir "a todos los viajeros de la provincia de Hubai (donde se ubica Wuhan)" su asistencia.

En torno al 6% de los expositores que forman parte del Mobile provienen de China, una cuota que hace tambalearse toda la feria por el miedo del resto de asistentes a contraer, por una posibilidad remota, el virus. La GSMA es consciente de que un cascada en masa de empresas de importancia sería un absoluto fracaso y por eso recalca que, pese a las bajas de última hora siguen formando parte de la feria más de 2.800 expositores.

Empresas como Huawei, Oppo o Xiaomi por su parte no se plantean decir que no al MWC y están preparando todo para mostrar a final de mes en Barcelona los que serán sus mejores productos del año en el mercado móvil. Una verdadera fuerza de músculo que tendrá Barcelona como escenario principal. Sin embargo, las alertas de cancelación se han disparado, ¿qué móviles podrían quedar en el aire si finalmente el Mobile se va al peor escenario?

Móviles de Xiaomi Carmen Suárez.

Xiaomi

La compañía china se ha colocado entre las cinco marcas más vendidas en España, Alemania, Francia e Italia, teniendo un verdadero crecimiento en los países mediterráneos. La cita es especialmente importante para ella pues es en España donde ya han logrado la segunda posición por cuota de mercado en el último trimestre, rivalizando directamente con Samsung, histórica líder en territorio nacional.

Se espera que en el marco del MWC Xiaomi deje ver el Mi 10, un teléfono que articulará la estrategia de la compañía al igual que ha sido el Mi 9 durante el presente año. En concreto, y si nada cambia, su puesta de largo será el domingo, un día antes de que comience oficialmente la feria.

Aunque el catálogo de Xiaomi es de los más extensos del mercado, el Mi 10 puede volver a ser el eje de su estrategia. La empresa se caracteriza por desarrollar nuevos teléfonos con mejores prestaciones o a precios más ajustados, pero siempre teniendo de referencia a un móvil principal, que sería el Mi 10, en el centro.

Huawei

Uno de los pesos pesados de la feria y que sigue adelante con todas sus actividades, es más, la GSMA le ha puesto de ejemplo de compromiso y la propia empresa ha confirmado oficialmente que todo sigue con normalidad.

Precisamente, el gigante chino tendrá el sábado 22 su gran puesta de largo con la apertura de su tienda oficial en Plaza Catalunya, la primera fuera de Madrid. En ella, dará a conocer "su producto más innovador hasta la fecha", tal y como adelantó el 30 de enero Pablo Wang, director de la unidad de negocio de consumo en España.

Se especula con que Huawei podría adelantar el calendario y dar a conocer su esperado P40, o bien con que una nueva versión de su smartphone plegable podría ver la luz en tierras catalanas. En cualquier caso, habrá que esperar al MWC porque parece poco probable que la empresa decida cambiar los planes.

Huawei Mate 30 Pro

Oppo

Otro de los gigantes chinos que presentará su buque insignia antes del MWC. La compañía que ha llegado a Occidente buscando rivalizar con Huawei y tratando de ocupar su espacio, compite directamente con ella porque también hará su puesta de largo el sábado 22 de febrero.

En ella, se espera que de a conocer el Find X2, un smartphone del que poco se ha filtrado con certeza pero que se espera que sea igual de revolucionario y rompedor que la primera versión. En concreto, modelo lanzado en 2018 supuso una revolución no sólo por su panel curvado que ocupaba toda la pantalla, sin muesca o agujero de ningún tipo, sino porque decidió apostar por una cámara retráctil para la parte frontal que sólo emergía cuando era necesaria.

La innovación de Oppo será uno de los puntos fuertes a seguir durante el MWC pues su departamento de I+D ha dejado ver alguno de los avances más arriesgados de la industria. Si nada cambia, antes de que empiece oficialmente la feria será la puesta de largo de su teléfono más innovador hasta la fecha.

Realme

La compañía de smartphones que desembarcó el pasado octubre en Europa, ve el MWC como su gran oportunidad para asentar su marca en el continente. Su apuesta es tan fuerte que se espera que pueda presentar un nuevo dispositivo durante la feria, sólo unos meses después de haber lanzado el X2 Pro, su gama alta.

Pese a llevar poco tiempo en el mercado, Realme ha calado entre los consumidores españoles y sus productos han agotado stock, con lo que sus novedades durante el MWC pueden suponer un gran impacto entre los fanáticos de la tecnología móvil.

Realme X2 Pro

Samsung

Como ya viene siendo habitual, Samsung volverá a adelantarse al MWC y presentará su gama alta semanas antes de que comience la feria de tecnología. De este modo, aunque en Barcelona se podrá ver su gama alta habrá hueco para otras novedades de menos nivel.

Para la empresa surcoreana todos los focos estarán puestos el próximo martes cuando celebra el Galaxy Unpacked 2020. En el evento dará a conocer el Galaxy S20 que, en tres versiones, serán las armas para competir contra los smartphones estrella de Huawei, Apple o Xiaomi.

Además, se espera que durante el mismo evento de presentación se conozca el Galaxy Flip, un nuevo terminal plegable que podría verse durante el Mobile. Y es que Samsung ya ha dicho que acudirá a la feria y mantendrá su presencia, aunque no será tan copiosa como en ediciones anteriores.

En cualquier caso, si nada cambia, todos estos teléfonos móviles se presentarán a final de mes en Barcelona. En el caso de que finalmente la GSMA decida cambiar posponer o cancelar la feria, no sería descartable que muchos de ellos sigan su calendario previsto e igualmente den a conocer sus novedades en los próximos días.

Y es que hay que tener en cuenta que en muchos casos es inasumible frenar los lanzamientos de productos a última hora sin hacer un agujero en las cuentas de la compañía.