Esta camioneta no sólo es eléctrica, es de hidrógeno: ¿la mezcla para vencer a Tesla?

No faltan candidatos para ser reconocidos como el "rival de Tesla", aunque todos tienen en común una cosa: no han lanzado aún sus alternativas o están a punto de lanzarlas. De todas estas marcas, hay una que destaca por encima del resto; no por sus productos, sino por lo beligerante que ha sido: Nikola.

A diferencia de lo que podrías pensar por su nombre (viene de Nikola Tesla), en realidad Nikola no cree que el futuro sea eléctrico; en vez de eso, ha criticado en varias ocasiones a Tesla por apostar por esa tecnología, afirmando que hay que invertir en el hidrógeno.

Al mismo tiempo, en Nikola son conscientes de que el hidrógeno aún no es una alternativa viable a la gasolina o al diésel; así que su idea consiste en mezclar las pilas de combustible de hidrógeno, con las baterías eléctricas.

La camioneta eléctrica y de hidrógeno

El Badger es el resultado de sus desarrollos, una camioneta que fue anunciada en el 2015 y que por el momento es sólo un "concept car"; y que por lo tanto, puede tener poco que ver con el producto final.

Nikola ha dedicado todos estos años a desarrollar camiones híbridos, y ahora ha decidido aplicar lo que ha aprendido a un coche. El Badger, por lo tanto, cuenta con dos tipos diferentes de propulsión y almacenamiento de energía, que usa dependiendo de la situación o de lo que elija el usuario sólo con tocar un botón.

Nikola Badger Nikola

Lo bueno de usar tanto hidrógeno como baterías eléctricas es que puede ganar las ventajas de ambas tecnologías. Por una parte, las cifras de rendimiento son espectaculares para un vehículo de este tamaño, más parecidas a las de un superdeportivo que a una camioneta de trabajo. Con picos de hasta 906 caballos y un par motor de 1.328 Nm, es capaz de hacer el 0-100 km/h en sólo 2,9 segundos; puede remolcar hasta 3.628 kg.

Interior del Nikola Badger Nikola

Sólo con los 160 kW de baterías de ion de litio, el Badger es capaz de alcanzar una autonomía de 482 kilómetros; pero es que también cuenta con 120 kW adicionales de pila de combustible de hidrógeno. Mezclando el uso de ambos tipos de reserva, Nikola promete una autonomía de 965 kilómetros, lo que dejaría atrás a cualquier otro rival similar.

¿La clave para el futuro?

Esta parece una idea interesante: usar pila de combustible o batería dependiendo de la situación, o de lo cerca que estemos de un punto de recarga. Sin embargo, que por el momento sólo haya imágenes de esta camioneta no es casualidad: apostamos a que este sistema pionero añade mucha complejidad, y de ahí que aún no haya fecha de lanzamiento.

Nikola Badger Nikola

Aún así, en Nikola creen que el futuro pasa por este tipo de vehículos eléctricos híbridos; con los camiones ya ha tenido cierto éxito, llamando la atención de fabricantes como Iveco. Sin embargo, en el sector de los coches han tenido menos éxito, y son más conocidos por demandar a Tesla por el desarrollo de su propio camión eléctrico.