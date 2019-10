Vídeo: el Porsche Taycan machaca al Tesla Model S cara a cara

Por primera vez en su historia, Tesla puede tener algo que temer. El lanzamiento del Porsche Taycan es uno de los más esperados de la compañía de Stuttgart, y por una buena razón: apunta directamente al Model S, el modelo estrella de Tesla.

No es sólo que pertenezca al mismo sector, y que también sea una berlina completamente eléctrica; es que Porsche ha tomado decisiones que la enfrentarán directamente contra Tesla.

Por ejemplo, cuando se fue al Nürburgring, el circuito más famoso del mundo, para marcar el récord antes que Tesla, obligando a Elon Musk a autorizar un proyecto dedicado exclusivamente a romper ese récord.

El Porsche Taycan sorprende frente al Model S

Y es que, aunque sobre el papel el Tesla Model S aún debería tener la delantera, la verdad es que la experiencia de Porsche creando coches deportivos es simplemente superior. Sólo así se explica que, con características inferiores sobre el papel, el Taycan esté luchando de tú a tú contra el Model S más potente, el P100D.

Así lo ha demostrado el programa alemán Auto Mobil, uno de los primeros que ha tenido la oportunidad de enfrentar directamente ambos coches; por una parte, el Porsche Taycan Turbo S, y por la otra, el Tesla Model S P100D. ¿Cómo se comparan los modelos más potentes y deportivos de cada fabricante?

Lamentablemente, el episodio completo aún no está disponible en streaming, pero el adelanto subido a sitios como Youtube cuenta una historia interesante: el Taycan vence al Model S, al menos en algunas pruebas.

Para empezar, la victoria en la prueba de manejo va directamente al Taycan, algo que no es de extrañar; estamos hablando de Porsche, al fin y al cabo, un fabricante con décadas de experiencia en coches deportivos. En el zig-zag, el Taycan no solo fue 7 km/h más rápido sino que fue capaz de completar el recorrido sin saltarse ninguna parte, algo que no puede decir el Model S.

Pero tal vez la victoria más sonada es la de aceleración. En teoría, el Model S P100D es más rápido acelerando que el Taycan; pero este último tiene un as en la manga: la posibilidad de repetir el proceso de aceleración de manera consecutiva sin perder rendimiento. Como resultado, la ventaja del Taycan aumentó cada vez que repetían la carrera.

Hay muchos detalles por aclarar, por supuesto. Según los que han podido ver el episodio, ambos coches tenían los mismos neumáticos de fábrica, y se acordaron de activar el modo "ludicrous" en el Tesla, pero eso no fue suficiente.

Otro detalle importante es que la pista estaba mojada, lo que podría haber sido una ventaja para el Porsche; será interesante ver la misma prueba repetida con asfalto seco. Y por supuesto, no faltan quienes acusan a los presentadores alemanes de favorecer a la marca local.

Esta no será la última vez que veremos un enfrentamiento semejante, eso seguro.