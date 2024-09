Ya es posible descargar Fortnite en el iPad: la Epic Games Store ya se puede instalar en las tablets de Apple

Tan solo un día después de que iOS 18, macOS Sequoia e iPadOS 18 llegaran a todos los dispositivos de Apple en España, Epic Games acaba de anunciar que ya se puede descargar Fortnite en el iPad. Así es: la Epic Games Store ya está disponible para iPadOS 18 en Europa, de la misma manera en la que lo hizo con iOS hace escasas semanas. Esto es posible gracias a la llegada de iPadOS 18 el pasado lunes.

El modus operandi de Epic Games es exactamente el mismo que en el caso de los iPhone. Gracias a la Ley de Mercados Digitales, los usuarios de la Unión Europea pueden descargar tiendas de aplicaciones de terceros tanto en iOS como en iPadOS. Es por eso que los dueños de iPad en el viejo continente pueden descargar la Epic Games Store y así jugar a ciertos juegos, como Fortnite o Fall Guys.

Como siempre, la desarrolladora premiará a sus usuarios con cosméticos e ítems in-game si se instala esta tienda en un dispositivo Android o en uno con iOS e iPadOS. De hecho, el procedimiento de instalación para tener Epic Games en el iPad es esencialmente el mismo que en el de iOS, por lo que los pasos a seguir son exactamente iguales.

Instalar Fortnite en el iPad

Lo primero que hay que aclarar es que para poder instalar la Epic Games Store en un iPad es necesario que este cuente con iPadOS 18 como mínimo. Es decir, que todos los dispositivos que no puedan actualizar a esta versión se quedan sin poder ejecutar Fortnite, al menos a través de la Epic Games Store.

Como decimos, el método de instalación es el mismo. Es necesario ir a esta web desde el navegador Safari, y pulsar sobre el botón para instalar la Epic Games Store. Aparecerán numerosas advertencias ante el usuario que habrá que aceptar (unas advertencias que, por supuesto, Epic ha criticado enormemente).

Tutorial para instalar Epic Games Store en el iPhone.

Lo más probable es que si el usuario no ha instalado apps externas con anterioridad, aparezca un mensaje impidiendo la descarga: "tus ajustes de instalación en este iPad no permiten la instalación de apps de Epic Games". Este debe pulsar "Ok" y luego ir a los ajustes del dispositivo con la app Ajustes. Nada más entrar aparecerá un mensaje para permitir apps de Epic Games. Deberá pulsar sobre el mensaje y dale a Permitir.

Otro mensaje emergente. "Epicgames.com quiere instalar una tienda de apps", detalla. De nuevo, es necesario instalar dicha app para poder ejecutar Fortnite en el iPad, por lo que hay que aceptar. Con la aplicación ya instalada, solo hay que descargar el juego que se desee desde la tienda, sin demasiadas complicaciones.

Epic Games finaliza su tutorial lanzando un dardo envenenado a Apple, criticando los múltiples pasos que el usuario debe hacer para instalar una app externa a la App Store. Anuncian además que ya se encuentran trabajando con organismos de todo el mundo para llevar la Epic Games Store a otros lugares "y agilizar el proceso" de instalación.

Aunque Epic Games alaba la Ley de Mercados Digitales por permitirles devolver este título a los dispositivos de Apple, sigue lamentando algunas de las prácticas de Cupertino al respecto. "El proceso de instalación de Epic Games Store en iOS y en Android es largo debido a que Apple y Google presentan experiencias de instalación intencionalmente de mala calidad", denuncia la desarrolladora.

Fotomontaje con el logo de Fortnite. Manuel Fernández Omicrono

No hace mucho que la Unión Europea declaró a iPadOS y al iPad como gatekeepers, forzando a estos dispositivos a acogerse a la Ley de Mercados Digitales europea que abrió iOS para que se pudieran instalar otras tiendas de aplicaciones. Ya en su día, Epic Games anunció que Fortnite y otros títulos llegarían a la AltStore PAL, la primera gran tienda alternativa a la App Store.