Instalar Fortnite en el iPhone ya es una realidad: la Epic Games Store aterriza finalmente en iOS

Se ha hecho de rogar, pero por fin es una realidad: ya se puede instalar Fortnite en el iPhone. Y en Android, gracias a la llegada de la tienda de Epic Games Store a ambas plataformas, por parte de la desarrolladora. Así lo ha anunciado la compañía en un comunicado, poniendo un nuevo punto y aparte en la eterna batalla legal que retiró el videojuego de los iPhone hace ya varios años.

En 2020, el videojuego Fortnite fue eliminado de las App Store y Google Play Store de iPhone y Android, respectivamente. El motivo: los desarrolladores introdujeron nuevos sistemas de monetización que se saltaban de forma directa las plataformas de pago de Apple. Así, Fortnite se saltaba la comisión del 30% que Apple se lleva por los pagos en apps de la App Store.

Poco más de cuatro años después, Fortnite vuelve al iPhone a través de la Epic Games Store. La Ley de Mercados Digitales europea, que forzó a Apple a permitir otras tiendas de aplicaciones, es la que a su vez ha permitido la llegada de la Epic Games Store. No solo eso; Epic Games ha anunciado que tanto Fortnite como otros de sus juegos llegarán a la AltStore PAL, la primera tienda alternativa a la App Store.

Ya puedes instalar Fortnite en iPhone

Cabe aclarar que estos movimientos son gracias a la Ley de Mercados Digitales de Europa (DMA), lo que implica que la posibilidad de instalar Fortnite en el iPhone solo está disponible para los usuarios de Europa. El procedimiento para descargar el título en iOS y en Android es tremendamente sencillo.

Lo primero que hay que hacer es desde el navegador Safari ingresar la barra de búsqueda la web epic.download. Aparecerá un botón para instalar la Epic Games Store en iOS, que habrá que pulsar. Por supuesto, Apple dará una sucesión de avisos al usuario advirtiéndole de los riesgos existentes de instalar apps fuera de la App Store.

Tutorial para instalar Epic Games Store en el iPhone.

Lo más probable es que si el usuario no ha instalado apps externas con anterioridad, aparezca un mensaje impidiendo la descarga: "tus ajustes de instalación en este iPhone no permiten la instalación de apps de Epic Games". Este debe pulsar "Ok" y luego or a los ajustes del iPhone con la app Ajustes. Nada más entrar aparecerá un mensaje para permitir apps de Epic Games. Deberá pulsar sobre el mensaje y dale a Permitir.

De nuevo, otro mensaje emergente. "Epicgames.com quiere instalar una tienda de apps", relata. De nuevo, es necesario instalar dicha app para poder ejecutar Fortnite en el iPhone. Una vez instalada, el usuario tan solo tiene que abrir la Epic Games Store e instalar Fortnite desde la tienda (aparecerá un tercer aviso de iOS para permitir esta instalación).

Epic Games finaliza su tutorial lanzando un dardo envenenado a Apple, criticando los múltiples pasos que el usuario debe hacer para instalar una app externa a la App Store. Anuncian además que ya se encuentran trabajando con organismos de todo el mundo para llevar la Epic Games Store a otros lugares "y agilizar el proceso" de instalación.

Al ser una tienda de apps, es posible instalar otros juegos además de Fortnite. Desde la Epic Games Store, se podrán instalar los títulos Fall Guys y Rocket League Sideswipe. Otro detalle sobre este nuevo evento es que para conmemorar la llegada de Fortnite al iPhone, Epic Games regalará a los usuarios que descarguen el título a través de esta tienda cosméticos obtenibles mediante desafíos.

Fotomontaje con el logo de Fortnite y un iPad. Manuel Fernández Omicrono

Todo este proceso también se podrá llevar a cabo desde la AltStore Pal de la Unión Europea, que incluirá los juegos de la Epic Games Store para descargar. Para instalar Fortnite en el iPhone, será necesario tener como mínimo iOS 17.6 o posterior, por lo que será obligatorio tener el dispositivo actualizado para poder jugar.

Aunque Epic Games alaba la Ley de Mercados Digitales por permitirles devolver este título a los dispositivos de Apple, sigue lamentando algunas de las prácticas de Cupertino al respecto. "El proceso de instalación de Epic Games Store en iOS y en Android es largo debido a que Apple y Google presentan experiencias de instalación intencionalmente de mala calidad", denuncia la desarrolladora.

Ya era posible jugar a Fortnite en iPhone mediante ciertos trucos, como usar Nvidia Geforce Now para ejecutar el título por la nube. Hace escasas semanas, Epic denunció que Apple había rechazado hasta dos veces la presentación de certificación notarial necesaria de Epic Games para poder traer la Store a iOS, acusándoles de obstaculizar el aterrizaje de esta app.