iOS 17.4 ya es oficial: así es la actualización con la que podrás instalar apps en tu iPhone fuera de la App Store

Ya es oficial: iOS 17.4, la actualización para iPhone más importante en años, llega a España. Esta nueva versión de iOS resulta ser histórica porque en ella se implementan cambios importantísimos para acogerse a la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea. Por ejemplo, iOS 17.4 ahora permitirá instalar aplicaciones fuera de la App Store, algo imposible hasta el momento.

No solo eso; los usuarios ubicados dentro de la Unión Europea podrán instalar navegadores web que usen otros motores de navegación además de WebKit, el motor de renderizado de Apple. Ahora, los dueños de iPhone europeos podrán elegir otros motores, abriendo la puerta a la llegada de Chromium a los navegadores móviles en iOS.

Además de todo lo dicho, iOS 17.4 permitirá usar otras opciones de pago externas a Apple Pay, abriendo el NFC a servicios de pago de terceros y a otras muchas cuestiones. Además de que el chip NFC de los iPhone ya no estará limitado a pagos, no será obligatorio acogerse al servicio de pagos propietario de Apple. Y no son ni mucho menos los únicos cambios.

iOS 17.4 ya está disponible

Desde hacía meses, Apple había anunciado que con iOS 17.4 se iban a producir importantísimos cambios dentro del ecosistema de sus servicios. Uno de los más relevantes era la llegada del llamado sideloading, es decir, la descarga de tiendas alternativa.

Se podrán descargar otras tiendas de aplicaciones que no provengan directamente de la store de Apple, y la propia tienda tendrá una sección con otras tiendas disponibles. Otro punto a destacar es que Apple finalmente no hará cambios en las webapps disponibles con las modificaciones de la App Store; en un primer momento pensaron eliminar estos servicios, algo que al final no ocurrirá.

iOS 17.4 en un iPhone listo para descargar en un fotomontaje. Manuel Fernández Omicrono

Desde hace ya varias generaciones de iOS era posible cambiar el navegador por defecto en iOS, pudiendo abrir enlaces por defecto con otros navegadores que no fueran Safari. Ahora con iOS 17.4 una vez el usuario abra Safari por primera vez podrá elegir otros navegadores para elegirlos como predeterminados. Una lista que además será en orden aleatorio y que permitirá descagarlos directamente desde allí.

A tenor de este cambio, Apple ha decidido permitir otros motores de navegación además de WebKit. Y es que todos los navegadores para iOS debían estar adscritos a este motor propietario de Apple, haciendo que prácticamente todos funcionaran igual. Ahora, cada desarrollador podrá usar su propio motor, haciendo que por ejemplo se pueda optar al uso de Chromium, el motor de Google.

iPhone con un mando de Xbox. Microsoft Omicrono

En el terreno del gaming, Apple también ha hecho los deberes debido a las imposiciones de la DMA. La App Store ahora admitirá la llegada de servicios de videojuego en la nube como Xbox Cloud Gaming. Los desarrolladores podrán publicar sus aplicaciones nativas para iOS y así acceder a estos servicios desde un iPhone o un iPad gracias a iOS 17.4.

En un contexto más casual, Apple ha actualizado el apartado de los emojis que usamos en los iPhone con iOS 17.4. Se han añadido al teclado emojis nuevos, como una seta, un ave fénix, una lima o una cadena rota. También se ha añadido una cara haciendo el gesto de sacudir la cabeza y la capacidad de elegir la orientación (es decir, hacia la izquierda o la derecha) de hasta 18 emojis de personas y partes del cuerpo.

La transcripción de Apple Podcasts

Hace unos meses Apple anunció una función para traer transcripciones automáticas a su aplicación de pódcast, Apple Podcasts. Junto con el anuncio de iOS 17.4 Apple asegura que estas transcripciones llegarán en idioma español a partir de hoy. Las transcripciones ofrecerán una visión de texto de los episodios de pódcast disponibles en iPhone de forma automática, permitiendo a los usuarios leer todo el texto de un episodio, o buscar palabras y frases.

Apple Podcast Apple Omicrono

Con iOS 17.4 ahora será posible leer estas transcripciones en inglés, español, francés y alemán. Además, ahora es posible resaltar y buscar ciertas palabras o frases, con la idea de la accesibilidad en mente. Sin ir más lejos, personas con discapacidades auditivas o con dificultades podrán acceder a las transcipciones sin necesidad de reproducir como tal el episodio transcrito.

iOS 17.4 también es una actualización con una plétora de mejoras y soluciones a errores disponibles para todos los usuarios. Por ejemplo, ahora el reconocimiento de música permite al usuario añadir las canciones que se ayan reconocido a sus playlists y a su biblioteca de Apple Music directamente. Por otro lado, el apartado de Batería ahora incluye más información útil de la salud de la batería, valga la redundancia.