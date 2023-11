Instalar aplicaciones en el iPhone fuera de la App Store, cada vez más cerca de ser una realidad

Uno de los mayores dramas de los usuarios de iPhone en España (especialmente de los que vienen de Android) es la imposibilidad de instalar aplicaciones fuera de la App Store. Este es un proceso completamente imposible y que ha llevado a la compañía a enfrentarse a numerosas acusaciones de monopolio respecto a esta decisión. No obstante, Apple parece que ya tiene fecha para permitir este procedimiento, y no será dentro de mucho tiempo.

Ha sido Mark Gurman, periodista y experto en Apple de Bloomberg el que ha dado la fecha. En su boletín Power On, cita a fuentes propias para asegurar que en la primera mitad del 2024 (es decir, antes de junio) los usuarios en Europa podrán instalar aplicaciones fuera de la App Store de forma completamente legal.

No es en absoluto algo confirmado por Apple, ya que se basa en las predicciones del periodista. Sin embargo, y teniendo en cuenta toda la trayectoria del experto, es más que probable que esta ventana de tiempo se confirme, la cual no tiene fecha concreta a fecha de escrito este artículo.

La Ley de Mercados Digitales

Todo esto proviene de la Ley de Mercados Digitales o DMA de la Unión Europea. La normativa establece una serie de criterios bien definidos que definen si una plataforma online es una plataforma "guardiana de acceso". Estos criterios van desde tener una posición económica fuerte hasta tener una posición "afianzada y duradera en el mercado".

Si nos ceñimos a la ley, Apple efectivamente se considera una guardiana de acceso o gatekeeper, por lo que entra dentro de la DMA. Esta normativa, en palabras del propio Parlamento Europeo, tiene "el objetivo de igualar las condiciones para todas las empresas digitales, independientemente de su tamaño", y fijará reglas claras sobre qué se puede hacer en el Internet de la UE.

Unión Europea.

La ley es clara al respecto. "Las plataformas guardianas de acceso ya no podrán clasificar más favorablemente sus propios servicios y productos que otros similares ofrecidos por terceros en la misma web". Va más allá, ya que prohíbe que las empresas impidan desinstalar programas o aplicaciones preinstaladas si así lo aseguran. La exclusividad de la App Store vulnera esta normativa.

En la normativa se habla de una serie de "servicios núcleo" que deberán regularse a la DMA, y uno de los afectados dentro del paraguas de Apple es la App Store. No es la única; tanto iOS como Safari (el navegador principal de la compañía) están incluidos, lo que ha llevado a los de Cupertino a tomar carta en el asunto.

El sideloading

Como decimos, actualmente es imposible instalar aplicaciones en un iPhone fuera de la App Store. De hecho, no hay tiendas alternativas; dentro del ecosistema de la empresa, la única tienda que se puede usar es la de Apple. Otros sistemas como macOS sí permiten instalar aplicaciones desde páginas web, pero esto es algo que no se puede hacer en iPhone.

Ilustración del trofeo de los App Store Awards. Apple Apple

El proceso de instalar aplicaciones de forma externa a la App Store en iPhone se conoce como sideloading, y aunque Apple no está contenta con la decisión, ya ha dejado claras sus intenciones de acatarla, al igual que hizo con la imposición del USB-C. Gurman establece que esta novedad llegará en el primer semestre de 2024, de la mano de un sistema nativo que permita a usuarios instalar aplicaciones fuera de la App Store.

Y no, no es un misterio que Apple esté en contra del sideloading. Tanto es así, que la empresa se ha posicionado en contra no solo contra esta práctica, sino que ha criticado enormemente los sistemas de sus rivales, como Android. Es fácil entender que este sistema estará ciertamente limitado, y que no será como en el sistema operativo de Google; no se podrán instalar aplicaciones potencialmente peligrosas.

Logo de la App Store de Apple.

Gurman establece que no habrá que esperar a iOS 18 para poder hacer sideloadling de aplicaciones en iPhone. Será a través de iOS 17 que este procedimiento llegará de manera escalonada. Así, se pone fin a una de las eras más importantes de Apple y que cuestiona cada vez más sus medidas para mantener la exclusividad de su ecosistema.

