Los memes más famosos de Internet, convertidos en vídeos gracias al poder de la inteligencia artificial

Los usuarios más veteranos de España en lo que a Internet se refiere conocerán la era de los memes. Esos famosos vídeos y fotos que han hecho mella en la sociedad y que han servido para ilustrar todo tipo de situaciones estrambóticas. Hay muchos ejemplos; la chica que miraba con cara de loca, la niña que miraba a cámara con su casa ardiendo de fondo... Ahora, todos estos memes de principios de los 2000 ahora han cobrado vida gracias a la IA.

La inteligencia artificial, lejos de su peligrosidad, ha demostrado ser una herramienta tremendamente curiosa. Uno de sus muchísimos usos es la de dar vida a imágenes estáticas, creando vídeos por el camino. Y por supuesto, esta tecnología se ha usado para hacer vídeos en movimiento de los memes más famosos de Internet.

Muchos de ellos se han publicado en X (anteriormente Twitter), bajo el manto de la web Know your Meme, que recoge el significado y origen de estos memes. Una mirada perturbadora a la par de llamativa a una historia de Internet que ha marcado a toda una generación.

Memes que se mueven

Gracias a la popularización de los modelos de inteligencia artificial más famosos como DALL-E o Stable Diffusion, los usuarios han creado una buena variedad de utensilios para aprovecharlos. Stable Diffusion anunció recientemente su generador de vídeo basado en IA, y los usuarios lo están aprovechando.

Hablamos principalmente de memes basados en imágenes. Hoy en día el vídeo predomina muy por encima de la fotografía, y los memes en foto han dado paso a los vídeos graciosos de Internet. De ahí que la lista de memes escogidos integre los más famosos de la primera década de los 2000, solo reconocibles por los que ya contamos con canas en nuestro pelo.

La cuenta Know your meme ha hecho un completo hilo con estas creaciones. Dese el famoso meme del chico mirando a una desconocida junto a su novia hasta la viñeta del perro en llamas que dice This is fine. Hay muchísimos ejemplos, algunos con mejores resultados que otros. De hecho, en algunos casos los vídeos llegan a dar miedo, ya que la IA sigue contando con una serie de fallos ineludibles para el ojo humano.

Para muestra, un botón. El famoso meme ya mencionado del chico mirando a una chica pasar en la calle, pasado por Stable Diffusion, es un horror; la chica que pasa delante de la pareja llega a deformarse muchísimo, hasta el punto de generar una grotesca visión. La explicación es sencilla; en ese punto tiene que generar información nueva, la cual no se corresponde con la información original.

AI can turn meme images into videos now:pic.twitter.com/GBnlXkzVaV — Know Your Meme (@knowyourmeme) November 27, 2023

Por supuesto, no hay que tomarse estos vídeos como algo serio, sino una experimentación curiosa. Sin embargo, es tremendamente llamativo ver algunas de las imágenes más icónicas del Internet primitivo que acompañó a toda una genración moverse, pese a que ello de en algunas ocasiones lugar a imágenes grotescas.

