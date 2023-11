OpenAI descubrió un avance que amenazaba a la humanidad antes de despedir a Sam Altman

OpenAI ha protagonizado uno de los últimos culebrones en el mundo de la tecnología cuando el pasado viernes 17 de noviembre por la noche en España saltó la noticia de que la compañía despedía a Sam Altman, el 'padre' de ChatGPT. Tras el revuelo generado y las amenazas de trabajadores, días después la empresa finalmente dio marcha atrás y volvió a admitir al directivo. Pero la historia no termina aquí, ya que ahora sale a la luz que unos investigadores descubrieron un avance que amenazaba a la humanidad antes de toda esta polémica.

Por el momento se sigue sin conocer el motivo oficial por el cual Altman fue despedido de OpenAI, aunque en las redes sociales existen diferentes teorías. Sin embargo, unos nuevos datos dan pie a otra posibilidad y es que unos investigadores de la plantilla de la compañía enviaron al consejo de administración, poco después de la marcha del 'padre' de ChatGPT, una carta en la que advertían de un poderoso descubrimiento de inteligencia artificial (IA) que podía amenazar a la humanidad, según indican medios como Reuters y The Information.

No se conoce a ciencia cierta qué papel jugó esta carta en el despido de Altman como CEO de OpenAI, y no parece que se vaya a saber. Algunas fuentes aseguran a The Verge que ésta nunca llegó al consejo y que no tuvo que ver con todos los acontecimientos vividos en la empresa. Sin embargo, otros apuntan directamente a ella y al descubrimiento del nuevo algoritmo de inteligencia artificial como una de las principales razones.

Todos los nuevos modelos de DS incorporan desde ya mismo la app ChatGPT.

En el consejo de administración existía cierta preocupación por la tendencia a comercializar esos avances sin entender cuáles serían sus potenciales consecuencias. De hecho, OpenAI confirmó en un mensaje interno a la plantilla la existencia de un proyecto llamado 'Q*' y que se había escrito una carta alertando de sus implicaciones. Además, uno de los medios recoge que uno de los artífices del despido lideró ese ensayo: Ilya Sutskever, Chief Scientist en OpenAI.

El contenido de la carta no se ha hecho público -y no parece que vaya a serlo-, pero pudo ser uno de los factores de una larga lista de agravios que condujeron al despido de Altman. Según se conoce, en ella simplemente se avisaba de un avance que suponía un peligro potencial para la humanidad, pero en ningún momento se explicaron ni detallaron los riesgos.

[ChatGPT predice cuál será el 'Gordo' de la Lotería de Navidad 2023: ya se ha agotado en esta ciudad]

Los responsables de la carta enviada a la junta de OpenAI también hablaron de un trabajo desarrollado por otro grupo de investigación en inteligencia artificial que termina explorando cómo optimizar los modelos de IA existentes para mejorar su razonamiento y acabar realizando tareas científicas.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan