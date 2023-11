Bad Bunny estalla por una canción creada con IA que usa su voz y arrasa en TikTok: "Si te gusta, vete"

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido universalmente como Bad Bunny, es uno de los cantantes del momento en España y todo el mundo. De hecho, está considerado como uno de los principales nombres del panorama actual del rap, trap y reguetón en español. También es la última celebridad que carga contra la inteligencia artificial (IA), y es que en las últimas horas se ha vuelto viran el TikTok una canción generada con IA que usa su voz. El 'Conejo Malo' se une así a actores como Tom Hanks, que denunció el uso de su para un anuncio hecho con IA o Scarlett Johansson, quien inició acciones legales contra un desarrollar por usar su voz.

Antes de ellos, fue el actor y cómico Stephen Fry quien alertó de este problema al acusar a una inteligencia artificial de robar su voz sin su permiso para narrar un documental sin él. En el caso de Bad Bunny, el artista puertorriqueño ha visto como en los últimos días se ha vuelto viral en TikTok una canción generada por IA que utiliza su voz sin su permiso; y que es obra del usuario FlowGPTmusic, quien se autodenomina como el "primer artista potenciado con tecnología GPT (Generador Preentrenado de Temazos)".

La canción, llamada "nostalgIA", también utiliza la voz de otros cantantes, como son Justin Bieber -cantando en un perfecto castellano- y Daddy Yankee; y se ha vuelto tremendamente viral en TikTok y en otras redes sociales, como Instagram y Facebook. Una canción que ha terminando llegando al propio artista puertorriqueño, quien ha estallado en su canal de WhatsApp tanto contra ella como contra aquellos seguidores que la escuchan y la disfrutan.

Esta nueva canción se ha creado gracias a un proceso en el que un productor humano, después de crear una base, añade artificialmente la voz de un artista urbano del momento. En este caso, la canción utiliza la voz de tres artistas en una colaboración que se hace prácticamente imposible de ver en el mundo real. Y el resultado es realmente sorprendente por dos motivos.

Primero, porque si uno no conoce que está generada por IA podría pasar perfectamente por una obra real. En segundo lugar, porque se ha convertido en todo un fenómeno viral. TikTok y otras plataformas están repletas de vídeos con esta canción. Incluso son muchos los que han apostado por utilizar únicamente la parte en la que canta Bad Bunny para acompañar sus publicaciones.

Una situación que ha molestado y mucho al artista puertorriqueño, tal y como ha hecho saber él mismo en su canal de WhatsApp. Bad Bunny ha utilizado su canal de WhatsApp, en el que cuenta con casi 19 millones de seguidores, para cargar contra la canción. En esa vía, el artista ha invitado a los seguidores que escuchan este tipo de creaciones a abandonar el grupo.

"Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. Así que 'chu chu' fuera". No sólo eso, sino que también ha asegurado que esas personas no serían bienvenidas en su gira: "Dios mío. No los quiero en mi gira tampoco".

Esta situación no es realmente nueva, y es que uno de los principales problemas de la inteligencia artificial es que está llenando Internet de vídeos y canciones generadas con las voces artificiales de una gran variedad de artistas. Un fenómeno que ha proliferado desde hace meses y que, por el momento, no parece que vaya a terminar pronto.

