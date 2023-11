Arne Shepker (Babbel): "La IA tiene ventajas para aprender pero no sustituye el contacto humano"

Babbel es una de las referencias para aprender idiomas por internet. La plataforma se ha convertido en uno de los sinónimos para aquellos que buscan una forma accesible y directa aprender una nueva lengua. Para ello, ha ido implementando una serie de herramientas que usan inteligencia artificial para abordar desafíos específicos en su campo.

En concreto la plataforma ofrece más de 60.000 lecciones en 14 idiomas, elaboradas por 200 expertos en didáctica, con comportamientos de los usuarios analizados continuamente para dar forma y modificar su experiencia. Cuenta con productos como su aplicación o las herramientas Live, podcasts o business, cada una enfocada a "usar un nuevo idioma en el mundo real, en situaciones reales, con personas reales", explica la empresa, quienes argumentan que la clave "es mezclar humanidad y tecnología".

Para conocer un poco más a fondo cómo es esta integración ente tecnología y humanidad para aprender idiomas desde un dispositivo, en EL ESPAÑOL - Omicrono entrevistamos a Arne Shepker, CEO de Babbel, con la idea de conocer su particular visión del aprendizaje del futuro.

¿De verdad es posible aprender un idioma con una app?, ¿no hace falta contacto humano?



Absolutamente, aprender un idioma a través de una app es muy efectivo y así lo hemos demostrado a lo largo de estos últimos 15 años. A pesar de ello, no me gusta decir que "no se necesita contacto humano", porque esa es exactamente la razón por la que nuestros alumnos acuden a Babbel para aprender un nuevo idioma: quieren hablar e interactuar con otras personas en situaciones reales, desde reuniones de negocios o conversaciones cotidianas en una cafetería. Más allá de la app, es importante aplicar lo aprendido en un ciclo de aprendizaje, práctica y revisión.

La aplicación de Babbel puede servir como una solución independiente, pero nuestro objetivo final es permitir a los estudiantes comunicarse con confianza con otras personas en situaciones de la vida real. Por eso, y aunque es perfectamente posible aprender un nuevo idioma a través de una plataforma como Babbel, sin contacto humano directo, ofrecemos un enfoque integral, que incluye clases online en directo a través de Babbel Live, además de soluciones en línea como la aplicación, o nuestra propia serie de podcasts educativos.

¿Cuál es el idioma más buscado en la app, en España?

En España, el inglés es el idioma más estudiado, una tendencia que se repite en otros países de habla no inglesa, siendo el inglés para viajar y el inglés de negocios los más demandados. En segunda posición se encuentra el español castellano, seguido del francés, el italiano y el alemán.

En los países de habla inglesa, por otro lado, es el español el que suele tener una alta demanda. Por ejemplo, el español latinoamericano es la opción preferida en Estados Unidos.

Arne Schepker, CEO de Babbel

¿Cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial a aprender un idioma?

De muchas formas. Es increíble lo que la IA generativa puede aportar en el ámbito de la enseñanza. Actualmente elaboramos a mano cada uno de los contenidos para asegurarnos de que los 15-30 minutos al día que pasan nuestros alumnos en Babbel, están bien empleados. Gracias a la IA, podemos generar más material personalizado y adaptado a los intereses y motivaciones de nuestros alumnos, como por ejemplo contenidos basados en acontecimientos recientes, noticias e incluso temas de interés profesional.

Sin embargo, es importante recordar que la IA es una herramienta tecnológica, no una solución en sí misma para nuestros alumnos. Los expertos en idiomas que desarrollan la tecnología y guían a la IA en la creación de contenido de calidad son fundamentales para el proceso de aprendizaje. En Babbel, sin ir más lejos, llevamos un tiempo haciendo uso de nuestras competencias lingüísticas, neurocientíficas y los datos de comportamiento de nuestros estudiantes para entrenar a una IA que ayude a hacer el aprendizaje más efectivo. Un ejemplo es nuestra función de reconocimiento de voz, que va más allá del reconocimiento estándar de los dispositivos. Gracias a la IA lo hemos perfeccionado para que ofrezca comentarios precisos sobre la pronunciación, errores y estructuras de las frases.

¿La IA puede sustituir a ese contacto humano?

¡Para nada! Más bien lo contrario. La teoría del aprendizaje combinado (blended learning) demuestra que el uso de una mezcla de métodos conduce a mejores resultados. No se trata de elegir entre la Inteligencia Artificial o la Inteligencia Humana, sino de combinar el poder de ambas para obtener los mejores resultados.

Una app puede actuar como un espacio seguro donde los alumnos puedan practicar por su cuenta y a su ritmo, especialmente en el caso de los principiantes. Esta es una de las razones por las que mucha gente elige Babbel. La IA ofrece ventajas similares y añade nuevos estímulos al aprendizaje, pero no puede sustituir la experiencia única de una conversación con una persona en una situación real. Por ejemplo, gracias a la IA se pueden automatizar tareas como la calificación. Esto libera a los profesores para enfocarse en interacciones más personales, esenciales para desarrollar habilidades conversacionales y culturales en situaciones reales.

Arne Schepker, CEO de Babbel.

Cada vez hay más herramientas para traducir idiomas en tiempo real, ¿puede la IA hacer que deje de ser necesario aprender un idioma?

Las herramientas de traducción en tiempo real basadas en IA se están volviendo cada vez más sofisticadas y accesibles, y estoy seguro de que seguirán mejorando. Sin embargo, aprender un idioma va más allá de la traducción. El aprendizaje no es simplemente una tarea a completar; el lenguaje es un puente hacia la cultura, la comprensión, el humor y la comunicación auténtica. Dominar un nuevo idioma no significa sólo comprender palabras, sino que te permite conectar con personas y culturas, por ejemplo, en una reunión en el extranjero o en una escapada de fin de semana a París. Incluso puede llegar a ayudarnos a descubrir facetas nuevas de nosotros mismos, expandiendo nuestros horizontes.

A menos que queramos que un dispositivo de traducción se interponga entre nosotros y nuestros amigos en un restaurante o una discoteca en Berlín o Barcelona, por ejemplo, el aprendizaje de idiomas sigue teniendo un valor incalculable para establecer conexiones más profundas y genuinas.

¿Cómo cree que evolucionará la traducción de idiomas con IA?

Esta no es nuestra especialidad, ya que no ofrecemos servicios de traducción. Preferimos no responder a estas preguntas porque no es nuestro negocio.

Sigue los temas que te interesan