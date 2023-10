TikTok también quiere que pagues: está probando una suscripción mensual para evitar los anuncios

Las redes sociales 'gratuitas' son una especie en peligro de extinción. El modelo de pago mensual a cambio de funciones exclusivas y sin publicidad que han aplicado ya la mayoría de plataformas online se extiende hacia las que aún se resistían a aplicar esta división de usuarios. Al mismo tiempo que Facebook e Instagram proponen una versión de pago como solución a la legislación europea, TikTok también está valorando un modelo de suscripción sin publicidad.

Así lo ha confirmado la empresa asiática a TechCrunch, después de que Android Authority fuera la primera en detectar esta estrategia en la compañía, un cambio que quedó al descubierto en una versión de prueba donde se mostraba la opción entre un plan gratuito y otro que requería el gasto de 4,99 dólares al mes.

Al ser una prueba, la compañía podría cambiar todavía de opinión, incluso valorar otros precios para esa posible versión de pago. Asegura TikTok que la prueba solo se está aplicando en un único mercado de habla inglesa fuera de los EEUU, a diferencia de lo que indicaba Android Authority.

Hombre con el logo de TikTok CHINA STRINGER NETWORK Thomson Reuters

Como ocurre con la mayoría de redes sociales, la aplicación recopila un gran número de información sobre cada perfil, con la intención de ofrecerle contenido de su gusto, pero también anuncios, la principal fuente de ingreso de estas compañías. En Estados Unidos, TikTok ya se ha enfrentado al primer bloqueo por parte del estado de Montana, donde se le acusaba de tienen vínculos "con adversarios extranjeros".

Desde la llegada del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), las grandes tecnológicas han recibido cuantiosas multas que las están forzando en aplicar todo tipo de medidas para así seguir las pautas indicadas desde la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). Según la legislación de la UE, un usuario que se niega a dar su consentimiento para determinado uso de datos aún debe poder acceder a un servicio.

[Hasta Amazon copia a TikTok: lanza una nueva app de vídeos cortos para vender sus productos]

De momento, no se conoce si por ese precio el usuario puede conseguir nuevas funciones o filtros que no estén disponibles para la mayoría. En la pantalla descubierta solo se hace mención al hecho de que esta versión de pago no incluye publicidad, lo que evitaría, en principio, el escrutinio de la actividad del usuario para ofrecerle anuncios personalizados. Aún así, el algoritmo seguiría estudiando tus gustos para mostrarte contenido que te interese.

Hay que recordar que TikTok ya presentó una función por la que los creadores de contenido o las empresas podrían integrar vídeos con enlaces de afiliados en sus perfiles para que llegarán a sus seguidores, lo que se consideraría también publicidad. Es posible que este tipo de anuncios no desaparezcan con la supuesta versión de pago, sino que solo se eliminarían los anuncios lanzados por la propia aplicación. También se propuso a principios de año la opción de pagar por ver determinados contenidos, dando la opción a los creadores de aplicar muros de pago a sus vídeos.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan