El Google Maps que te dice con sinceridad cómo es la zona en la que vives

Cada barrio, pueblo o ciudad tiene su propia historia, algún famoso que ha nacido allí o una opinión muy clara sobre la gente del pueblo de al lado, detalles que se pueden encontrar en mapas interactivos de internet donde perderse durante horas. Con esa diversidad de calificativos cariñosos o todo lo contrario que caracteriza a España y otras naciones se forma este mapa online donde es posible conocer la esencia de los vecinos de cada región y localidad.

El mapa Hoodmaps es una fuente inagotable de risas que recorre el territorio español y otros países describiendo la personalidad de sus ciudadanos. Se trata de una obra del programador holandés, Peter Levels, el cual ha creado un Google Maps donde las reseñas no se enfocan a los restaurantes o locales, sino en la opinión estereotipada de sus vecinos.

Las opiniones van de lo más común, una guerra entre, "ricos", "hipsters" o "turistas" allí donde los pisos turísticos abundan; hasta lo más llamativo con comentarios como "Te falta calle", "Frikis inteligentes" o "M-50 adiós amortiguadores", entre otros algo más despectivos que atacan las opiniones políticas del barrio o el origen de sus vecinos.

Este mapa usa la tecnología Mapbox, como otros muchos mapas interactivos para poder navegar entre comunidades o buscar directamente la localidad de la que se procede, armándose de sentido del humor para encajar con buena cara el calificativo que ha recibido tu barrio.

Muchos de los comentarios están en inglés al recibir un gran tráfico anglosajón, por este motivo para encontrar algunas ciudades hay que escribir su nombre en inglés, por ejemplo. Pero con el tiempo ha ido ganando popularidad en España y han sido los propios españoles los que han decidido describir su país. Las opiniones se pueden puntuar con un 'me gusta' o un 'no me gusta'. Aunque la opción para agregar un nuevo comentario no aparece.

Puedes tanto navegar por el mapa de forma manual como con el menú de la izquierda. Cualquier usuario puede pintar la zona como quiera, y debido a ello hay montones de píxeles repartidos ya sea en grandes áreas o bien en pequeños grupos de barrios. Una forma divertida y curiosa de navegar por el barrio en el que llevas viviendo toda tu vida.

Además de las opiniones y chistes de los visitantes, esta web también ofrece otros datos como cafeterías, gasolineras o espacios de coworking, aunque con menos nivel de detalle que Google Maps. También se pueden configurar los filtros para ver el mapa pixelado o más sencillo, quitar los comentarios de la vista o marcar ciertas zonas según sean ricas, turísticas o de negocios, por ejemplo.

