Cómo enviar mensajes durante un vuelo sin desconectar el modo avión

Poner el modo avión en los dispositivos electrónicos es una de las principales restricciones a la hora de volar en España y todo el mundo; aunque la Unión Europea ha confirmado que durante los viajes permitirá a los móviles conectarse a internet con 5G. Un modo que desactiva las comunicaciones inalámbricas del móvil, por lo que no permite ni realizar llamadas ni enviar ni recibir mensajes SMS. Aun así, existe un truco para saltarse esta última limitación.

El modo avión sirve para evitar interferencias con los sistemas electrónicos de la aeronave, de ahí que sea obligatorio su activación; aunque esto implique no poder comunicarse ni con el mundo exterior ni con otros familiares que estén en el mismo vuelo, pero en asientos lejanos. Sin embargo, una usuaria de TikTok ha dado a conocer un ingenioso método para enviar mensajes con esta función operativa en su móvil.

Eso sí, hay que señalar que este truco no está disponible en todos los teléfonos móviles, sino que solamente se puede realizar si se tiene un iPhone, ya que para ello se emplean una de las principales funciones del teléfono móvil de la compañía de la manzana mordida. Pero ¿cómo funciona? A continuación, detallamos paso a paso este método, ya conocidos por algunos, pero que se ha vuelto viral en TikTok.

iPhone y AirDrop

Cuando se está en un vuelo y te toca sentarse en un sitio separado de un amigo o un familiar, la comunicación con esa persona es complicada y, hasta en ocasiones, imposible. Sin embargo, si se es usuario de iPhone siempre se puede realizar este truco para estar en contacto y pasar un vuelo más ameno.

El funcionamiento de este atajo es realmente sencillo, y funciona incluso con el modo avión activado. Hollie, una usuaria de TikTok, ha subido un vídeo en el que explica paso a paso este atajo, que le permitió escribirse con su novio durante un vuelo.

Para ello, con el modo avión activado del iPhone, en lugar de mensajes de texto se debe abrir la aplicación de Notas y escribir el mensaje que se desee enviar a esa persona. Una vez hecho basta con utilizar AirDrop para enviar el archivo localmente al iPhone de la otra persona para que lo reciba, y sin necesidad de Internet.

"Esto es lo que debes hacer cuando estás volando con tu novio y él no está sentado a tu lado. Estaba un poco aburrida y le grité a Scott para que desbloqueara su teléfono y le envié un mensaje a través de AirDrop. No podía creer que en realidad me envió uno de vuelta", explica Hollie en el vídeo.

Un detalle importante a tener en cuenta es que el truco funciona solamente cuando ambas personas tienen un iPhone, ya que AirDrop es una de las funciones exclusivas del teléfono de la manzana mordida.

