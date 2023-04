Apple prepara una una revolución para los Apple Watch en la próxima WWDC de junio

En junio veremos ponerse en marcha la conferencia de desarrolladores de Apple. La WWDC de la compañía que podremos ver desde España se caracterizará por no solo ofrecernos importantes novedades en lo que a sistemas operativos se refiere, sino por mostrar dispositivos revolucionarios. Sea como fuere, de cara al evento ya están surgiendo rumores y habladurías, y el último en predecir algunas cuestiones de la WWDC es Mark Gurman, con su boletín Power On.

Gurman ha especificado que watchOS 10, el sistema operativo que llegará este año en forma de actualización para los relojes de Apple, será toda una revolución. Las fuentes de Gurman, usadas para dar este razonamiento, explican que mientras el Apple Watch Series 9 de este año no será un dispositivo especialmente novedoso, sí lo será watchOS 10.

Se postulará como una "actualización razonablemente extensa" y con cambios que los usuarios agradecerán. Esto podría incluir un cambio completo de interfaz, mejorando su usabilidad y haciéndola más simple y fácil de usar. Lo cierto es que este sería un cambio notable, ya que aunque watchOS ha mejorado a nivel de funciones, no ha cambiado en exceso en lo que a interfaz se refiere.

watchOS 10 cambiará

Así lo especifica el periodista. "Creo que el nuevo watchOS debería ser una actualización bastante extensa, con cambios notables en la interfaz de usuario, a diferencia de iOS 17. Es importante que watchOS tenga un gran año, dado que las actualizaciones de hardware del Apple Watch serán cualquier cosa menos importantes".

Con esto se confirman, al menos en teoría, varias cuestiones. La primera es que el Apple Watch Series 9 será simplemente una actualización menor, y no un cambio radical como sí lo serán los iPhone 15. Se rumorea que su mejor novedad será tener una pantalla micro-LED, y nuevas funciones de salud. Además, Gurman se suma a la tendencia de los rumores que aseguran que iOS 17 no tendrá cambios sustanciales a nivel de interfaz.

Apple Watch Series 8 Apple

Gurman no especifica detalles sobre estas mejoras, pero es fácil entender que si esta actualización es tan extensa, se centrará en la interfaz y en las funcionalidades. Esto podría tener una contrapartida; que no todos los relojes de Apple puedan soportar dicha actualización, dejando algunos modelos algo más antiguos por el camino. No lo sabremos hasta el próximo 5 de junio, momento en el que arrancará la tan ansiada WWDC.

