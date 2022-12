Salvan en Madrid a un paciente usando un Apple Watch: así detectaron una arritmia grave

No es un misterio que actualmente los dispositivos de Apple son referencia en el mundo de la salud. Las capacidades de monitoreo y detección de afecciones así como sus funciones para registrar el estado físico del usuario han conseguido que se les llegue a equiparar con dispositivos dedicados a la salud, así como salvar vidas como ya hemos visto en España. Tanto es así que la Comunidad de Madrid ha anunciado que han conseguido detectar una enfermedad usando un Apple Watch.

Más concretamente, han conseguido detectar una arritmia grave en un paciente. El Hospital público Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid ha conseguido diagnosticar a un varón de 72 años una fibrilación ventricular aprovechando las funciones de electrocardiograma del reloj de Apple.

Todo ello ha sido recogido en un estudio de la revista científica The Lancet, de la mano del cardiólogo Miguel Ángel Cobos y del médico residente de Cardiología Andrés Provencio, ambos provenientes del Hospital Clínico San Carlos.

Usando un Apple Watch

Según ha anunciado la propia Comunidad de Madrid en un comunicado, el varón de 72 años se disponía a realizar una consulta de revisión cardiológica, debido a una angina de pecho crónica que el mismo padece. Debía someterse a una prueba de esfuerzo. A los 5 minutos de la prueba, los cardiólogos pudieron detectar una alteración electrográfica durante el período de recuperación del paciente.

Fue ahí cuando los médicos le pidieron al paciente que se realizasen las mismas pruebas pero con su reloj inteligente, un Apple Watch equipado con electrocardiogramas. La idea era simple; comparar los resultados con el equipo médico de la consulta. Según Miguel Ángel Cobos, hicieron esto debido a las experiencias anteriores "en la aplicación de estos dispositivos para pruebas cardiológicas".

Electrocardiograma registrado por un smartwatch. The Lancet The Lancet

Los resultados fueron sorprendentes. La exploración había revelado que el paciente sufría una arritmia grave en el trazado electrocardiográfico. Un trazado que, según reza el estudio, es muy similar "al realizado con un electrocardiógrafo estándar". Verificaron el parecido de los resultados usando ambos equipos, tanto el smartwatch como el equipo de la consulta.

Cobos explica que el reloj, además, pudo registrar correctamente "las alteraciones electrocardiográficas que observamos con el equipo de la consulta, así como los latidos anormales (extrasístoles) y, finalmente, el episodio de fibrilación ventricular".

En definitiva, a ojos tanto del estudio como de los cardiólogos, un Apple Watch cuenta con un índice de fiabilidad similar al que podría arrojar un equipo dedicado en un centro sanitario. Esto abre la puerta a que cualquier usuario en su hogar o en cualquier parte pueda realizar "un electro completo, siempre con la interpretación de un cardiólogo", tal y como expone el comunicado.

No es ni mucho menos la primera vez que vemos las capacidades del Apple Watch destacar. En octubre se publicó un estudio en la National Library of Medicine, del National Center for Biotechnology Information para determinar si las funciones de medición de oxígeno en sangre de los Apple Watch eran comparables a las de los dispositivos de grado médico.

El estudio, titulado Commercial smartwatch with pulse oximeter detects short-time hypoxemia as well as standart medical-grade device, concluyó que los sistemas de los Apple Watch 6 en adelante podían detectar "de manera confiable" estados de saturación de oxígeno en sangre de forma muy similar a cómo lo haría un oxímetro de pulso de grado médico.

El Apple Watch ha salvado vidas

Aunque muchos lo tomen con reticencia, es un hecho: el reloj de Apple ha salvado vidas en anteriores ocasiones. En el año 2020 se produjo un llamativo caso en España: Vicente González, oriundo de Gran Canaria, fue salvado gracias a que su hijo usó un Apple Watch para detectar su estado de salud. El diagnóstico que realizó el reloj gracias al electrocardiograma provocó la rápida actuación de los médicos y familiares que evitaron que acabase falleciendo.

Apple Watch y Vicente González. Esteban Palazuelos Omicrono

Y no faltan casos. En julio, una mujer de 67 años usó su Apple Watch para detectar que su corazón estaba en fibrilación auricular, una arritmia que fue provocada debido a un mixoma, un tumor de rápido crecimiento que estaba obstruyendo el suministro de sangre al corazón. De no haberlo detectado a tiempo, la mujer habría quedado en muerte cerebral. Otro caso muy famoso fue el de una mujer de Michigan, que estaba sufriendo un infarto cuando su Apple Watch le alertó de ello.

Lo mismo ocurre si nos salimos del entorno puramente médico. El sistema de detección de caídas del Apple Watch ha provocado que se salvasen vidas por todo el mundo. En 2021, salvó la vida de un ciclista gracias al aviso a los servicios de emergencia sobre su accidente.

