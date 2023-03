Lo último de WhatsApp te permitirá enviar vídeos cortos de apenas un minuto con un gesto

Aunque WhatsApp sea la aplicación con diferencia más usada en lo que a mensajería instantánea se refiere, liderando en España y en el resto del mundo, Telegram la supera con creces en cuanto a funciones. Y de vez en cuando, Meta demuestra que su aplicación va a rebufo de su homóloga rusa debido a que de vez en cuando, WhatsApp adopta funciones copiadas directamente de Telegram. Es el ejemplo que nos atañe ahora, ya que WhatsApp integrará las notas de vídeo.

Según recoge WABetaInfo, WhatsApp está trabajando en la idea de enviar una nota de vídeo circular, tal y como permite Telegram. El funcionamiento de hecho sería casi idéntico, ya que el usuario tan solo tendría que mantener pulsado el icono de la cámara para mandar dicha nota.

Tal y como se recoge en la beta de WhatsApp para iOS en su versión 23.6.0.73, disponible a través de TestFlight, esta novedad permitirá enviar vídeos cortos de hasta 60 segundos en formato circular. Así, se mejorará la transmisión de información, pudiendo grabarnos a nosotros mismos y lo que nos rodea para dar más contexto.

Mandar notas de vídeo

Aún no se sabe exactamente cómo funcionará la interfaz de esta novedad y qué funciones incluirá, como la posibilidad de cambiar entre las cámaras delantera y trasera en mitad de la grabación. Algo que permite Telegram desde prácticamente el inicio, en 2017, cuando incluyó las notas de vídeo en su aplicación.

El hecho de que WABetaInfo haya podido descubrir dicha función dice mucho sobre el desarrollo de la misma. Se sabe que estas notas de vídeo se cifrarán de extremo a extremo, igual que el resto de mensajes enviados por esta plataforma. De esta manera, ni siquiera WhatsApp o por extensión Meta podrá ver los mensajes enviados, y no será posible guardar o reenviar estas notas de vídeo a otras personas. No obstante, se podrán grabar, valga la redundancia, grabando la pantalla.

Nota de vídeo mandada en un chat. WABetaInfo Omicrono

Desgraciadamente, no se sabe cuándo estará disponible. Sea como fuere, no parece una función demasiado complicada de integrar, por lo que es probable que no pase demasiado tiempo hasta que WhatsApp permita a los usuarios enviar estas notas de vídeo. Lógicamente, llegarán tanto a WhatsApp para Android como a WhatsApp para iOS en actualizaciones futuras, por lo que deberás estar atento a las actualizaciones de tu tienda de aplicaciones.

