Un error en Windows 11 desactiva una importante opción de seguridad: te enseñamos a arreglarlo

Siempre, desde EL ESPAÑOL - Omicrono, vamos a recomendar a los usuarios mantener actualizados sus sistemas operativos. No obstante, Microsoft ha demostrado muchas veces en España y en el resto del mundo que a veces puede cometer ciertos fallos con estas actualizaciones. En este último caso, los de Redmond habrían provocado un agujero de seguridad con su última actualización de Windows 11.

Hablamos de la protección LSA de Windows Defender. La tecnología LSA o 'Autoridad de Seguridad Local' de Windows se encarga de verificar los cambios de contraseñas y los intentos de inicio de sesión en el sistema. Es una opción esencial dentro de la solución de seguridad de Windows, y una capa de seguridad frente a ciertos ataques de robo de credenciales de inicio de sesión. La última actualización no solo la desactiva, sino que tampoco deja activar esta opción.

Según recogen usuarios en foros de Microsoft, desde la actualización usuarios se han topado con un mensaje de advertencia en Windows Defender, avisándoles de que actualmente dicha protección no se encuentra activada. A la hora de intentar activarla, no se activa la opción. Afortunadamente, te explicamos cómo hacerle ajustes a tu ordenador para solucionarlo.

Error de Windows 11

Si bien no se sabe con exactitud qué actualización ha provocado el problema, todo apunta a que se trata de una actualización, precisamente, de Windows Defender. En este caso, hablamos de la KB5007651 en su versión 1.0.2302.21002-0. Y no, no sirve de nada desinstalar la actualización para solventar el problema.

Opción de Windows afectada. Mateo Gutierrez Omicrono

Lo más llamativo es que existen usuarios quejándose desde al menos febrero, como es el caso de Mateo Gutierrez. Afortunadamente, un moderador voluntario llamado Enric Cortés consigue decirle cómo solucionarlo en unos pocos pasos y los usuarios han corroborado que su método funciona. Si te ha ocurrido, tienes que seguir estos pasos a continuación:

Abre la aplicación Bloc de Notas para crear un archivo de texto. Debes copiar el texto a continuación, tal y como está escrito en dicho archivo:



Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]

"RunAsPPL"=dword:00000002

"RunAsPPLBoot"=dword:00000002



Guarda el archivo en "Guardar como" con el nombre Enable LSA.reg. Es importante que lo guardes con la extensión .reg, y no .tx. Una vez guardado en cualquier sitio del sistema, ejecútalo. Así, introducirás una serie de directrices en las órdenes de registro de Windows. Reinicia tu ordenador.

Con esto, el fallo debería resolverse. Hay que aclarar que visto que este fallo ha aparecido desde hace meses en algunos ordenadores, es de esperar que Microsoft lance una actualización que solucione el problema. No obstante, para mantenerte a salvo, es importante que realices estos pasos si quieres mantenerte lo más protegido posible.

