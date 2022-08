Apple corrige dos fallos graves de seguridad: actualiza tus iPhone, iPad y Mac rápido

Apple alertó a última hora de este miércoles de varios fallos de seguridad en sus sistemas operativos que ponen en riesgo a los iPhones, iPads y Macs que ejecuten esas versiones. No es la primera actualización de emergencia que lanza la compañía en lo que va de año, una vez más pide a todos sus consumidores, de España y el resto del mundo, que actualice sus equipos antes de que los ciberdelincuentes se aprovechen de estas vulnerabilidades.

Según el comunicado de la compañía, los sistemas vulnerables serían todos los que incluyen la versión iOS 15.6.1 para los iPhones y iPadOS, mientras que para los ordenadores, la versión afectada es macOS 12.5.1. Uno de los errores se encuentran en el corazón de cada sistema operativo y abre la puerta a ataques que permiten controlar el dispositivo.

Los especialistas en seguridad advierten que con cada nueva vulnerabilidad encontrada los hackers son cada vez más rápidos aprovechándose de ella. Por lo que, en cuanto hay una solución disponible es vital instalarla rápidamente en todos los equipos expuestos. Apple advierte que estos nuevos errores ya pueden haber sido explotados de forma activa.

Nuevas actualizaciones

La corrección de errores que Apple ha desplegado para esas versiones de sus sistemas operativos corrigen varias vulnerabilidades. Una se encuentra en el kernel del sistema, su núcleo desde el que se controla todo. El segundo fallo está en Webkit, el motor del navegador web que tuiliza Safari y otras aplicaciones con acceso a internet. Ambos permiten a los atacantes ejecutar un código malicioso en el dispositivo.

Desde principios de año, Apple ha anunciado otras veces actualizaciones de similar importancia. La compañía está reforzando sus controles de seguridad para detectar antes las posibles vulnerabilidades con programas de recompensas que incentiven que los llamados hackers éticos encuentren y avisen a la empresa cuando den con un fallo.

Además de las actualizaciones de iOS/iPadOS 15.6.1 y macOS Monterrey 12.5.1, la compañía está lanzando más parches para tvOS 15.6 o watchOS 8.7.1 con ciertas mejoras y protecciones, pero no tan urgentes. Muchas de las actualizaciones suelen programarse, pero algunas tan urgentes como es este caso que afectan a kernel deben hacerse de forma manual cuanto antes e implican reiniciar el equipo.

Para iOS y iPadOS 16, junto con macOS Ventura la compañía quiere desplegar la función "Respuesta de seguridad rápida ", con la que enviar actualizaciones de seguridad a cualquier dispositivo que no requieren un reinicio y no molestar tanto a los consumidores. Sin embargo, no todas cuentan con esta posibilidad.

¿Cómo actualizar?

Para los que no recuerden el proceso exacto para formar una actualización en alguno de estos dispositivos, estos son los pasos que debes seguir. Si la actualización se realiza desde un iPhone o iPad hay que pinchar en esta secuencia:

Entra en Configuración

Después en General

Y, por último, en Actualización de software

En esta sección encontrarás información sobre los parches de seguridad o actualizaciones que hay pendientes y la versión de software instalada, teniendo la posibilidad de actualizar en el momento, que es lo que recomienda la marca. La secuencia para forzar la actualización en Mac es muy similar, pero con ciertas diferencias.

En el menú de Apple en la esquina superior de la pantalla, selecciona Preferencias del Sistema .

. Dentro de esta sección haz clic en Actualización de software

Después activa el botón Actualizar ahora.

Mantener actualizados los dispositivos, independientemente de la marca que sea es siempre una de las primeras medidas de seguridad que recomiendan los especialistas. Puede ser un proceso engorroso y más cuando se lanzan tantas al año, pero de lo contrario lo datos personales quedan expuestos ante múltiples ataques que ya cuentan con solución.

