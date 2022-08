El impactante vídeo grabado por los delfines entrenados por la Marina de EEUU

Delfines en investigación. Songhai Li, Institute of Deep-sea Science and Engineering Plos One / Omicrono

Gracias a los avances tecnológicos, la investigación científica en el terreno de la biología ha crecido a pasos agigantados. La popularización de las cámaras en España y en el resto del mundo, sin ir más lejos, ha permitido poder observar la fauna marina desde perspectivas totalmente insospechadas, haciendo que en algunos casos sea incluso perturbador. Es lo que han hecho con estos delfines de la Marina.

Una investigación titulada Sights and sounds dolphins, 'Tursiops truncatus' preying on native fish of San Diego Bay and offshore in the Pacific Ocean ha realizado un curioso experimento: equipar cámaras en delfines entrenados por la Marina de los Estados Unidos, para comprobar su comportamiento en actos de caza y alimentación.

Esta investigación, llevada a cabo por miembros de la National Marine Mammal Foundation en San Diego, Estados Unidos, ha arrojado unas imágenes extremadamente llamativas, ya que estas cámaras enganchadas con arneses a los animales han capturado las vivencias de estos animales en períodos de hasta 6 meses.

Cámaras y delfines

Primero, un poco de historia. La Marina de los Estados Unidos, desde hace años, ha querido usar a los delfines para llevar a cabo tareas de todo tipo. Y no solo la Marina estadounidense; otras potencias como Rusia también han llegado a crear unidades de delfines entrenados para realizar tareas de antisabotaje. Israel, por su parte, habría equipado arpones a delfines para atacar a objetivos menores.

Delfín de la Marina cazando un pez.

Tal y como recoge Frontline de PBS, existe el Programa de Mamíferos Marinos de la Armada, que inició su andadura en 1960. Buscaba no solo usar a estos mamíferos para dichas tareas, si no quería estudiar las capacidades de estos delfines y ballenas beluga para aplicarlas en su tecnología. Por ejemplo, querían estudiar sus capacidades de detección para desarrollar mejores sistemas de detección acuática y su forma de nado para mejorar la velocidad de sus barcos y submarinos.

En este contexto, la Marina entrenó delfines, ballenas beluga, leones marinos y otros mamíferos para llevar a cabo estas misiones subacuáticas. Desde la entrega de equipo a buzos bajo el agua hasta la localización de objetos perdidos y su recuperación. También se incluían la vigilancia usando cámaras atadas o a sus cuerpos o sostenidas en sus bocas.

Delfines en las imágenes que ilustran el estudio. Songhai Li, Institute of Deep-sea Science and Engineering Plos One / Omicrono

La investigación de la National Marine Mammal Foundation ha querido investigar, precisamente, a estos mamíferos. Estos delfines nariz de botella o tursiops truncatus fueron investigados tanto en aguas de la costa de California, en la Bahía de San Diego como en un recinto con agua de mar.

Las imágenes recogidas (que por cierto, incluyen vídeo) muestra cómo los delfines cazan, se comunican y nadan por el agua. La idea era no solo resaltar sus métodos de caza, sino sus métodos de comunicación a la hora de trabajar en grupo. Las imágenes, que se grabaron en su mayoría atando una cámara al costado de estos delfines, no dejan indiferente a nadie no solo por lo interesante de la investigación, sino por el ángulo de cámara.

