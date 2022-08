Actualiza Google Chrome cuanto antes: soluciona un fallo de seguridad explotado por hackers

Es un hecho: Google Chrome, tanto en España como en el resto del mundo, es uno de los navegadores más usados si no el que más. La alternativa de Google tiene el logro de ser el navegador de referencia, superando de forma holgada a sus competidores, como Opera o Microsoft Edge. Por eso es importante que cuando aparecen fallos en el navegador, se solucionen cuanto antes.

[Google Chrome hace que sea más fácil configurar la privacidad del navegador]

Ahora, según recoge Mashable, se ha detectado una vulnerabilidad en el navegador de Google. Una vulnerabilidad que tiene un gran problema: está siendo activamente explotada por los hackers, por lo que los de Mountain View se han dispuesto a lanzar un parche lo antes posible para sus versiones de escritorio tanto en Mac, Linux y Windows.

Si usas Google Chrome en tu día a día, debes actualizar lo antes posible el navegador, ya que la compañía ya ha lanzado dicho fix para todos los usuarios. Te contamos cómo actualizar paso a paso y comprobar si ya tienes el parche instalado.

Actualiza ya Chrome

Google ha sido escasa en detalles sobre este problema, que califica como vulnerabilidad crítica. Esto tiene un porqué; hasta que la mayoría de usuarios no hayan actualizado, Google no revela los detalles de esta vulnerabilidad para no alentar a los hackers a explotarla activamente. Según Dark Reading, este problema podría provocar que un sitio web maligno ejecute código arbitrario en el dispositivo, consiguiendo controlarlo.

Este parche no viene solo. Llega con otras 11 correcciones de seguridad adicionales que se instalarán en el momento en el que actualices tu navegador. Estos son los pasos que debes seguir a continuación:

Abre una nueva pestaña en Google Chrome.

Pincha sobre los 3 puntitos en la parte superior derecha del navegador para abrir las opciones y dale a "Ayuda" > "Información sobre Google Chrome".

En este apartado aparecerá no solo la versión de Chrome sino además la actualización en caso de estar disponible.

La actualización es la 104.0.5112.101 en Mac y en Linux y 104.0.5112.102/101 en Windows. En el apartado "Ayuda" de Chrome debería aparecerte la versión de Chrome que tienes instalada. Si no te aparece para actualizar el navegador, entonces debes comprobar que el número de versión coincide directamente con la que ves en pantalla. Lo más probable es que tu navegador ya se haya actualizado automáticamente con el parche ya disponible.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan