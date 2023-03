Así puedes poner placas solares en tu balcón: desde 700 euros y ahorro de 50% en la factura

Una de las principales preocupaciones en España es el cambiante precio de la luz. Con la idea de poder bajar las facturas, muchas familias optan por buscar soluciones más económicas de generar energía, siendo los paneles solares una de las más populares. Unas placas que habitualmente se colocan en el techo de casa, pero, gracias a la evolución de esta tecnología, existen modelos que se instalan directamente en el balcón y que permiten un gran ahorro en luz.

Ahora no hace falta tener un tejado o un patio para disfrutar de la energía solar, ya que se puede instalar esta tecnología directamente en el balcón de casa. Unas de las principales ventajas de estos paneles es que no necesitan autorización municipal y su instalación es realmente sencilla, ya que basta con colgarlos y enchufar a la corriente los cables que vienen con el producto para comenzar a ahorrar.

En el mercado se pueden encontrar modelos diferentes de paneles solares para balcones y puedes montarte en casa un sistema de este tipo sin tener que realizar un gran desembolso económico, ya que algunos parten desde los 989 euros; permitiendo ahorrar desde un 20% en la factura de luz. A continuación, repasamos tres alternativas de placas fotovoltaicas que puedes colocar en el balcón.

Panel solar de Tornasol

La startup española Tornasol Energy tiene unos paneles solares flexibles y ligeros capaces de adaptarse a todo tipo de balcones y terrazas. Un sistema fotovoltaico que ofrecen desde los 690 euros (un panel de 300 W) hasta los 1890 euros (4 paneles que generan 1200 W); permitiendo éstos últimos un ahorro de hasta un 50% en la factura de la luz.

Las placas solares para balcones ofrecen una gran alternativa a las personas que desean generar su propia energía limpia y ahorrar en la factura, pero que no cuentan de un tejado o no pueden realizar una gran inversión. En el caso de la propuesta española, se ofrece "un panel innovador que está termosellado con unos polímeros, lo que permite que sea flexible y ligero", como explicó Vicente Alfonso, uno de sus creadores, en una entrevista a EL ESPAÑOL - Omicrono.

Los kits de paneles solares autoinstalables de Tornasol Energy

Se trata de unas placas fotovoltaicas que son de quitan y pon, por lo que se pueden llevar a una segunda residencia o si uno se cambia de casa. Cada panel pesa menos de 6 kilogramos y tiene unas dimensiones de 1710 x 1029, y algo más de 5 mm de grosor. Su flexibilidad es lo que les permite adaptarse a distintas superficies, como balcones curvos, paredes o incluso toldos.

También cuentan con protección frente al agua IP68 y alcanzan una vida útil de 25 años, además de tener una garantía de 10 años frente a roturas o defectos en la fabricación. Su instalación es sencilla, se cuelgan en el balcón y se conectan a un microinversor que está incluido en el kit, que convierte la energía que recibe de los paneles en una corriente de 220/230 v.

Un microinversor que se puede conectar a cualquier toma de corriente de la casa para generar electricidad desde el primer minuto. Para tener un control del sistema, la startup española incluye un enchufe WiFi al que se puede acceder mediante una app para móviles. Con ella se puede desde monitorizar en tiempo real la energía obtenida por las placas hasta consultar un histórico para ver el ahorro en las facturas.

"El kit que más vendemos actualmente es el de dos paneles, de 600 W. Orientado al sur y con una inclinación de 90 grados, como en un balcón, produce un ahorro anual de entre el 30 y el 35% en la factura de la luz de una vivienda estándar. Si gastas normalmente 60 euros, lo habitual es que después de instalar el kit pagues entre 35 y 40 euros. Si hablamos ya de nuestros kits de 1200 W con cuatro paneles, el ahorro puede incluso superar el 50%", confirmó Alfonso.

Panel solar de Anker

Anker, una reconocida marca de dispositivos de carga móvil, tiene en Solix su sistema fotovoltaico para balcones, que está disponible en dos modelos: estándar y premium. El primero de ellos, que está disponible por 989 euros, viene con dos paneles solares que juntos ofrecen una potencia de 830 vatios, un microinversor de 600 W, un soporte para su montaje y las herramientas de instalación.

Por su parte, el panel solar premium (1.389 euros) ofrece más potencia, ya que incluye dos paneles fotovoltaicos de 440 W cada uno (880 W en total), y una eficiencia del 22,7%, frente al 21,3% del modelo estándar. Otro apartado que la compañía destaca es el aspecto del modelo más caro, ya que gracias a la tecnología IBC las rayas típicas de color blanco de las placas apenas son visibles, por lo que parecen superficies completamente negras.

El panel solar para balcones de Anker colocado en una terraza. Anker Omicrono

Anker señala en su web que la instalación de sus paneles solares es sencilla. Basta con colocar los módulos solares en el balcón de casa y conectarlos al microinversor, que se enlaza a un cable Schuko que es el que va en la toma de corriente de casa. Una vez enchufado el sistema, ya se puede empezar a ahorrar electricidad. Además, se puede controlar la energía mediante una aplicación para móviles.

Por otro lado, la empresa señala que el usuario puede producir hasta 500 kW de electricidad al año, además de proteger el medioambiente, ya que con este sistema ahorran hasta 600 kilogramos de CO2. Y aunque no ofrecen un porcentaje del ahorro económico, la compañía sí señala que al utilizar este sistema fotovoltaico se puede ahorrar hasta 139 euros en la factura.

Panel solar de EcoFlow

EcoFlow, compañía especializada en el desarrollo de energía portátil y sostenible, es una de las marcas que cuenta con su propio panel solar para el balcón; y que presentó el pasado mes de febrero en la feria GENERA 2023 celebrada en Madrid. Una solución desde 2.000 euros que permite utilizar la energía del sol tanto para el consumo diario como nocturno de todo el hogar.

"Esta tecnología la hemos pensado para aquellas personas que estén de alquiler y no quieran o puedan hacer obras o instalaciones eléctricas; pero que tengan un acceso a una superficie solar pequeña, como es un balcón, para generar y consumir energía solar. Lo bueno de este sistema es que si te vas de vaciones un mes o te cambias de casa, te lo puedes llevar contigo", explicó durante la feria Joel Cibil Le Meudec, director comercial en España de EcoFlow, a EL ESPAÑOL - Omicrono.

El panel solar para balcones de EcoFlow en GENERA. Nacho Castañón Omicrono

La propuesta de EcoFlow está compuesta por tres elementos: "el panel solar, un microinversor que tiene el tamaño de un router, algo más grande, y una batería, que es el valor añadido que tenemos", indicó Joel Cibil Le Meudec. El funcionamiento del sistema es realmente sencillo, ya que "no necesita instalador, lo colocas tú solo, y no requiere de legalización porque no inyectas en ningún momento energía a la red", añadió.

Para instalarlo, se conectan uno o dos paneles -hasta 800 vatios- y una batería al microinversor, que luego se enchufa a la red. "De esta manera, durante el día, cuando uno no está en casa va generando energía, que no se consume y se almacena en la batería. Entonces, cuando llegas por la noche y necesitas usar esa energía para el televisor, la lavadora o la luz, el microinversor ya la vierte a la casa", detalló Joel Cibil Le Meudec.

El microinversor de EcoFlow. Nacho Castañón Omicrono

Una de las claves de este sistema es el microinversor, aunque el centro de todo el ecosistema es la batería. Se trata de un dispositivo de un tamaño pequeño que cuenta con tres conectores, uno para el panel solar, otro para la batería y otro para el enchufe de casa. También dispone de una antena de conectividad, ya que posee conexión WiFi y Bluetooth.

El microinversor se puede controlar a través de una aplicación para móviles con la que se puede desde "conocer cuánto está dando a la red doméstica hasta el consumo. Se puede poner que siempre vierta, por ejemplo, 100 vatios, que es lo que puede gastar una casa sólo por tener la nevera y cuatro cosas encendidas. Luego contamos con smart plugs que puedes poner a la lavadora y que se comunica con el microinversor para saber cuántos vatios debes inyectar", explicó el directivo.

El panel solar de EcoFlow llegará al mercado el próximo mes de junio. "Con una inversión de 2.000 euros, si se colocan 800 vatios de paneles solares - es decir, dos placas de 400 W cada una- y pongamos que la media de generación de las placas son seis horas al día. Al almacenarlo todo en la batería, podríamos hablar de un 20% de ahorro en la factura de la luz", aseguró Joel Cibil Le Meudec.

Panel solar de BLUETTI

BLUETTI, la popular firma de recolección y almacenamiento de electricidad, tiene una serie de productos para que las personas generen su energía y ahorren dinero. Entre ellos se encuentran sus placas solares para balcones, que consiste en un sistema similar al de EcoFlow, con una potencia mínima de 900 W y un precio más elevado, ya que parte desde los 3.617 euros.

El panel solar para balcones de Bluetti. Bluetti Omicrono

Se trata de un sistema solar que también es 'plug and play', es decir, el propio usuario puede instalarlo sin que le requiera mucho tiempo. Un panel solar para el balcón que está conectado a una batería de BLUETTI y que recolecta electricidad del sol para alimentar los dispositivos del hogar y almacenar el exceso para utilizarlo en un futuro.

Gracias a este sistema la energía solar es fácilmente accesible y reduce los gastos de vida con el tiempo. Eso sí, la compañía no ofrece un dato exacto de cuánto se podría ahorrar en la factura de la luz utilizando este sistema, ya que el porcentaje depende de muchas variables que pueden hacer que varíe cada mes; como la capacidad de potencia de las placas.

Cuanto más potente sean, más energía se podrá almacenar y más aparatos se podrán conectar. No obstante, sí se atreven a realizar una "media muy general y con ella podríamos decir que con una instalación, ni muy básica ni muy extravagante, podrías llegar a ahorrar entre un 30 y un 40% en la factura total", como indican en su página web.

