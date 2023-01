Lo último de Google va a por WhatsApp: podrías personalizar tu perfil en su app de mensajería

Aunque Telegram y WhatsApp sean las aplicaciones de mensajería instantánea por excelencia en España, compañías como Google han intentado hacerles frente de diferentes formas. Lo intentó con la fallida Google Allo, y tras el cierre de varias de sus redes sociales como Google+, los de Mountain View han dedicado sus esfuerzos a Google Messages, la app que en la mayoría de Android de España sirve como aplicación para SMS. Ahora, puede que intente otro ataque en este duro mercado.

Según recoge Android Police, Google Messages se podría estar preparando para añadir un sistema de perfiles. Esto pondría a la misma altura a esta app respecto a WhatsApp o a Telegram, que integran funciones similares para poder tener perfiles asociados a números de teléfono o a nombres de usuarios específicos.

La filtración ha aparecido en Reddit, momento en el que un usuario colgó una captura de pantalla con un menú de configuración para una función de Perfiles, con opciones de visibilidad, notificaciones, etcétera. ¿Podría ser este otro intento más de Google por posicionarse en el mercado ya dominado por estas dos aplicaciones?

Mensajes y perfiles

El uso de perfiles por parte de Messages sienta un precedente Y es que las aplicaciones de mensajería instantánea tales como Telegram o WhatsApp usan perfiles como pilar central de la experiencia de personalización y uso de sus apps. Sin ir más lejos, Telegram permite, por ejemplo, usar su aplicación incluso si no se usa un número de teléfono específico.

En la captura de pantalla compartida en Reddit se pueden ver hasta cuatro opciones. Una función para compartir perfiles, un control de visibilidad que, valga la redundancia, controla la visibilidad de tu perfil y dos opciones adicionales de notificaciones.

Imagen de Reddit. u/seeareeff Reddit

Por el momento no se sabe exactamente cómo funciona esta función, ya que no está claro si Google configurará estos perfiles en Messages como una aplicación de mensajería al uso o si por el contrario lanzará más novedades. Se desconoce, además, si esto llegará a estar disponible para todos, ya que todo apunta a que esta no es más que una prueba que podría no pasar el corte.

Tanto es así, que la interfaz además de ser básica, es inútil. Y es que en Reddit aseguran que los botones de estas opciones básicamente no funcionan, aunque parece que otros usuarios han tenido este menú durante meses sin que realmente se llegara a implementar para todos.

Sea como fuere, este sistema ayudará a cada usuario a poder personalizar su Google Messages como ellos quieran, abriendo la puerta a que Google vuelva a intentar competir en este segmento tan monopolizado. Habrá que esperar un tiempo a ver cómo avanza Google en este sentido.

