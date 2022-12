WhatsApp no quiere que te equivoques: podrás rectificar si has eliminado un mensaje por error

Seguro que más de una vez has enviado un mensaje por WhatsApp y te has arrepentido al instante. En ese momento, decidiste borrar el mensaje para todos, pero le diste sin querer a borrar el mensaje para ti mismo, haciendo que el texto desapareciera solo para ti, pero no para los demás. WhatsApp añadirá una nueva opción para deshacer ese borrado y que así puedas eliminarlo como querías en un principio.

Según recoge TechCrunch, esta novedad también llamada "eliminación accidental" da un margen a cada usuario de 5 segundos para que, a la hora de borrar un mensaje para ti, puedas borrarlo para todos. Esto se podrá hacer gracias a un pequeño recuadro que aparecerá justo encima de tu cuadro de escritura.

Esta novedad ya fue probada en Android e iOS en los últimos meses en forma de prueba, apareciendo por primera vez en agosto. Y es que debido a que las dos opciones, las de borrar para todos o borrar para uno mismo están muy juntas, es posible darle al botón equivocado.

'Eliminar para mí' en WhatsApp

Esto ya se pudo ver en sitios como WABetaInfo este mismo año. Se manda el mensaje de forma completamente convencional y se le da a borrar para uno mismo. Aparecerá un pequeño mensaje con una cuenta atrás; si queremos deshacer el borrado, tan solo tendremos que darle a "deshacer". Lógicamente, pasado ese tiempo, el botón desaparecerá y no podremos volver a invocarlo, quedándose el mensaje enviado para todo el mundo salvo para ti.

La idea detrás de esta novedad es simple; evitar la clásica situación de tener un mensaje erróneo o indebido mandado sin querer y que el texto se quede para todo el mundo, pero no para ti. Esta pequeña ventana, que será prácticamente idéntica tanto en iOS como en Android, será de una grandísima utilidad.

Así funciona la opción. Manuel Fernández Omicrono - WABetaInfo

Por el momento, el lanzamiento se ha anunciado por parte de WhatsApp, asegurando que estaría disponible para todos los usuarios de Android y de iOS. Recordemos que 'Borrar para mí' es una opción que lleva entre nosotros desde 2017, junto a la opción de borrar para todos. Desde entonces, los usuarios han ido pidiendo a WhatsApp avances y cambios en el sistema de borrado de mensajes, que en algunas situaciones ha generado el descontento entre algunas voces de la comunidad.

