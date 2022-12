Cómo evitar las estafas online más habituales con la Lotería de Navidad

La Navidad ya es una realidad en España, y con ello llegan no solo las compras navideñas sino, además, la famosa Lotería de Navidad. Una de las fechas más señaladas del año ya que puede hacer rica a mucha gente y repartir mucho dinero entre muchas familias. El problema es que este suele ser un gran objetivo para los ciberdelincuentes, ya que se valen de sus métodos más habituales para engañar a sus víctimas y estafarles.

Y es que en estos días el phishing y las webs falsas tienen su momento de oro, ya que muchos usuarios buscan hacerse con la Lotería de la forma más rápida y barata posible. Son métodos que se suelen ver el resto del año en otros campos, pero que aparecen con mucha más frecuencia en Navidad y con este tipo de eventos.

La compañía de ciberseguridad Kaspersky indica algunos de los escenarios más comunes de estafa y su metodología. Además, te contamos cómo hacer frente a dichas estafas para estar seguro en Internet a pocos días de que se acabe este año 2022.

Suplantación de identidad

Lógicamente debido al reparto de premios como El Gordo, los ciberdelincuentes se hacen pasar por las empresas de Loterías y Apuestas del Estado, enviando mensajes a sus víctimas haciéndoles creer que han ganado el premio y les ofrecen enviar un agente para recoger sus datos.

Ilustración del intento de 'phishing'. Omicrono

Mandan, por ejemplo, formularios falsos para conseguir la identidad de la víctima vía correo electrónico y además se le pide realizar transferencias bancarias o abrir cuentas en bancos extranjeros para supuestamente cobrar el premio.

La mejor forma de evitar este tipo de estafas es entender que este tipo de organizaciones no usan en absoluto esta clase de servicios tales como Gmail o Hotmail, y usan sus propios servidores y plataformas. Además, se recomienda verificar en Google el origen de estos correos y sobre todo recordar que si el usuario no ha participado en ningún sorteo, entonces es que es falso.

Phishing

El phishing se ha instaurado como una de las opciones más extendidas a la hora de realizar delitos cibernéticos en España. A través de correos electrónicos o mensajes de texto, se incita a la víctima a pinchar en enlaces fraudulentos para por ejemplo comprar un boleto de lotería o cobrarla.

Ilustración de una situación de hackeo.

En esos enlaces se descargan virus y malware que roba todos los datos de la víctima y además se adueña del control de su teléfono. Lo mejor en estos casos es directamente borrar el mensaje, sin siquiera abrirlo y evitar en la medida de lo posible acceder a ninguno de estos enlaces. De nuevo, las organizaciones dedicadas a las loterías oficiales no usan estos métodos.

Sitios web falsos o fraudulentos

No obstante, la estafa más común implica la compra de boletos y décimos de lotería en Internet, y los ciberdelincuentes suelen poner precios absurdamente bajos o usar otro tipo de reclamos. Por supuesto, todo ello mediante páginas web falsas que otorgan billetes falsos o que no existen, y que lógicamente no son válidos.

Advertencia de web phishing.

Hay que evitar en la medida de lo posible precios que estén o muy caros o muy baratos. El Estado los pone a un precio fijo de 20 euros, y cuestan eso y nada más; si lo ves más barato o más caro, desconfía. Además, debes fijarte en si esa web es real, ya sea buscando información o revisando si el navegador la reconoce como segura, tal y como se puede consultar en la barra de direcciones.

Si has comprado en dicha web, guarda los correos electrónicos o mensajes que indican la confirmación de la compra, ya que te servirán para demandar a los autores de dicha estafa y usar estas pruebas en un futuro juicio.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan