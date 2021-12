Inteligencia artificial y Lotería de Navidad: ¿se puede saber el número con más posibilidades de que toque?

En pocos días, España estará un año más pendiente de los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Las últimas semanas han sido constantes las colas ante las administraciones más populares, los compradores se agolpan por elegir el número más bonito o aquel que les da suerte. Pero ¿pueden las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial adivinar los números con más probabilidades?

Cuando la inteligencia artificial puede programar o resumir en pocos minutos grandes obras de la literatura universal, es fácil dejar volar la imaginación y fantasear con las ilimitadas capacidades de la tecnología. Tecnologías como la inteligencia artificial o la computación cuántica son protagonistas de grandes avances, con frecuencia se habla de ellas como las próximas grandes revoluciones y parece que lo abarcarán todo.

"Alrededor de la inteligencia artificial se están creando muchísimos rumores, mitos, malentendidos y usos no éticos o responsables" afirma a El Español-Omicrono, Josep Curto Díaz, experto en macrodatos en la Universidad Oberta de Catalunya. Tradiciones tan arraigadas en la sociedad como el sonido de las bolas girando o los niños de San Ildefonso cantando el premio gordo permanecerán, en cierto modo, imperturbables ante la nueva revolución tecnológica.

Es cuestión de suerte

Cada año, desde la retransmisión en directo del sorteo, se detallan las estrictas medidas de seguridad para proteger el concurso de cualquier tipo de amaño. Todas las bolas pesan lo mismo, cada año se revisan y sustituyen las que no estén en buen estado, todos los números están representados y todos tienen las mismas posibilidades de caer por la rampa. "La dinámica de las bolas en el bombo es caótica y por tanto no puede ser predicha, da igual la herramienta de simulación que usemos", responde a este medio Juan José García Ripoll, investigador del Instituto de Física Fundamental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuando se le pregunta si los ordenadores cuánticos servirán para adivinar el número ganador.

Lotería de Navidad

Ni la computación cuántica ni la inteligencia artificial pueden decir qué números tienen más probabilidades de dar una alegría a sus dueños. Es cierto que el aprendizaje automático con el que se desarrollan la mayoría de los algoritmos de inteligencia artificial permite construir modelos predictivos, pero tal y como explica Josep Curto Díaz, estos modelos se forman a partir de grandes conjuntos de datos que contienen patrones de comportamiento registrados en el pasado y en la Lotería de Navidad no existe correlación entre el resultado del sorteo actual y los históricos anteriores.

Curto explica que aunque se nutra a un sistema de aprendizaje automático con todos los resultados de las loterías de navidades pasadas, el modelo no podrá dar una respuesta concluyente, pues tendrá más registros de cuándo un número no resulta premiado. Esto significa que la IA dará una probabilidad muy alta de que números no van a salir del bombo y cometerá muchos errores prediciendo los números ganadores. "Básicamente porque la cantidad de números premiados es alrededor de 1807 entre 100000, es decir, el modelo no va realmente a ser capaz de decirnos el número ganador de la Lotería".

La inteligencia artificial

En general no es posible crear un modelo matemático que pueda adelantarse y ganar estos sorteos que se basan en el azar. Ni la Lotería de Navidad ni El Niño o el bingo y otros sorteos a los que tanta gente es aficionada, para obtener una predicción útil con la que ganar el premio “es necesario generar información suficiente para que estos algoritmos sean capaces de detectar patrones. Y además, necesitan que sean persistentes en el tiempo, que el contexto sea estable y que los patrones perduren. Cabe recordar que lo que se obtiene son correlaciones y no modelos de causalidad”, detalla Curto.

Mejorando los sorteos

Aunque este artículo resulte decepcionante a cualquier lector que venga buscando ganar una fortuna, las nuevas tecnologías sí pueden influir en otros aspectos de la lotería. La inteligencia artificial, por ejemplo, tiene la capacidad de analizar el funcionamiento del concurso desde las preferencias de los jugadores a la hora de comprar un número u otro, hasta si el sorteo es justo o si se está cometiendo algún fraude.

Lotería de Navidad

Son bien conocidos los casos en los que alguien ha aprovechado la imperfección de alguna ruleta para hacerse rico, como ocurrió con la familia de los Pelayo, pero la inteligencia artificial ahora puede detectar y alertar de esas deficiencias para que casinos y demás empresas se protejan. No obstante, en el caso de la Lotería de Navidad sería necesario que el sorteo se repitiera con más frecuencia y no se sustituyeran las bolas para encontrar algún patrón defectuoso.

En ese caso hipotético la computación cuántica podría ser también de ayuda. Esta tecnología no será capaz de adelantar los números ganadores del próximo 22 de diciembre, pero su funcionamiento basado en la física cuántica donde los átomos en su superposición actúan de forma aleatoria, sí puede usarse para generar números de forma aleatoria con casi ninguna desviación estadística.

Ordenador cuántico de IBM

¿Podría usarse un ordenador cuántico como futuro sustituto de los bombos dorados de la lotería? Para Juan José García Ripoll, es factible, aunque indica que un ordenador cuántico es un recurso caro, cuyo potencial se está investigando para otras muchas opciones más necesarias. La generación de números aleatorios con mucha entropía, es decir, de forma muy caótica, ya se consigue con dispositivos cuánticos más rápidos y económicos como los que ofrecen empresas españolas como Quside para reforzar la seguridad creando claves aleatorias mucho más difíciles de descifrar que las que consigue la informática clásica.

No será posible hacerse con El Gordo de Navidad gracias a la tecnología, pero cada vez que decidas jugar al azar con la esperanza de pasar el resto de la vida sin muchas preocupaciones, piensa que las nuevas tecnologías sí pueden supervisar que tengas las mismas posibilidades que el resto de jugadores.

