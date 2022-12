La increíble app para ver el Mundial en directo: realidad aumentada y 'replays' al instante

Los smartphones han dominado el panorama actual en España y en el resto del mundo, es algo que no es en absoluto un misterio. Por otro lado, está la realidad aumentada, que permite recibir experiencias de lo más variopintas tanto en el día a día como en entornos mucho más técnicos. La unión entre estos dos conceptos es algo que las empresas tecnológicas han estado desarrollando durante años, y la última en aprovecharlo ha sido... ¿la FIFA?

En redes sociales se ha hecho viral una aplicación de realidad aumentada para smartphones que sobre el papel tiene una pinta brutal. Ofrece información contextual de los jugadores en el campo, permite revisar todo tipo de cámaras en el mando y consultar datos importantes del encuentro. Lo cierto es que es una aplicación real y la puedes descargar: se llama FIFA+ Stadium Experience.

La FIFA, aprovechando el contexto del Mundial de Qatar 2022, ha dispuesto para los forofos del Deporte Rey una aplicación basada en realidad aumentada que hará las delicias de todos los presentes en los estadios. Vivir el fútbol como nunca a través de tu smartphone.

Una aplicación muy llamativa

FIFA+ Stadium Experiencie es una app para iOS y para Android que solo tiene un inconveniente: para realmente aprovecharla, el usuario debe estar presenciando los encuentros en Qatar, en los estadios. Apuntando la cámara hacia el campo de juego, la aplicación hace uso de la realidad aumentada para ofrecer todo un compendio de funciones.

La app muestra, de base, una interfaz en realidad aumentada con muchas opciones. Ver en movimiento los carteles de los jugadores en el campo (sí, como si fuera un videojuego), la alineación de los dos equipos e incluso detalles como el mapa de calor de ataque o la distancia recorrida por cada jugador. Todo esto mostrándose mediante RA en el campo de juego.

Otra de las novedades de esta app y que puede tener mucha utilidad es la capacidad de ver múltiples cámaras al mismo tiempo que cubren el evento, incluyendo el VAR. La interfaz tiene hasta un reproductor integrado para poder ver los mejores momentos, las repeticiones de las mejores jugadas o vivir otra vez momentos diversos del partido.

Una vez entre el usuario en el estadio, debe abrir la aplicación para que le aparezca la opción activada. Una vez dentro, el sistema le pide aceptar permisos de localización y GPS para obtener "características del estadio". Una petición delicada viendo todo lo sucedido en lo referente a la privacidad y las aplicaciones que los viajeros deben instalar en Qatar para asistir al Mundial.

Lógicamente la aplicación permite controlar otros aspectos. Ver en tiempo real la acción del partido, las estadísticas del mismo e incluso mandar ánimos a tu equipo. Una característica curiosa permite grabarte celebrando un gol, y las mejores celebraciones aparecerán en las pantallas grandes cuando el equipo del usuario marque.

FIFA+ Stadium Experiencie también sirve para la logística relacionada del partido. Es aquí donde entran en juego los servicios de localización, ya que también usando realidad aumentada, el usuario puede localizar su asiento en el estadio, consultar el mapa del lugar, encontrar las salidas o buscar transporte para salir y entrar del recinto.

De nuevo, la aplicación es completamente gratuita y está disponible tanto para Android como para iOS. No obstante, si no estás presenciando el mundial, no podrás aprovechar la mayoría de sus características. Si por el contrario estás en Qatar apoyando a España, te recomendamos encarecidamente instalarla.

