El cartel de un festival con tus artistas favoritos de Spotify: así puedes crear el tuyo fácilmente

Seguro que has visto por tus redes sociales el cartel de un festival de música y no sabes de dónde ha salido. En España se están haciendo muy virales, y no es para menos, ya que reflejan en una imagen cuáles son los grupos más escuchados de un usuario en Spotify y que serían las cabezas de cartel de dichos festivales. Y tú también puedes tener el tuyo.

Todo nace a raíz de Instafest.app, una sencilla web que, gracias a tu perfil de Spotify, revisa exactamente cuáles son los artistas más importantes de tu cuenta y los recopila en una divertida imagen que imita el cartel de un festival. Su web asegura que, de forma completamente privada, crea un gráfico basado en tus artistas más escuchados.

Un gráfico que además es completamente personalizable. Es el trend del momento, y si quieres tener tu propio cartel con tus artistas más escuchados, te explicamos cómo puedes hacerte con el tuyo propio.

Crea tu festival de música

El uso de la web es increíblemente sencillo. La web te pide que inicies sesión con tu cuenta de Spotify. Sí, tendrá que leer tu actividad, pero según afirman sus políticas de privacidad, no deberían suponer un problema para tus datos. Una vez iniciado sesión, podrás personalizar a placer dicho cartel.

Te darán un total de 9 opciones. Podrás incluir los artistas más escuchados o bien de las últimas 4 semanas, de los últimos 6 meses o de toda la historia de tu cuenta. Podrás elegir además tres estilos gráficos; un amanecer, un anochecer y un gráfico que imita a los típicos carteles veraniegos. Todo ello con una estética tremendamente minimalista.

Podrás llamar a tu festival como quieras, e incluso podrás o borrar el nombre del festival o editarlo a tu gusto. Por último, podrás elegir si se incluye tu puntuación. El sistema recoge cuán nichos son tus artistas escuchados y lo valora. Cuanta más alta es la puntuación, más populares son los artistas que escuchas. Si es baja, los artistas que escuchas serán muy de nicho.

Escoges el tipo de cartel que quieres, y simplemente descargas la imagen o la compartes directamente en Twitter. Algo muy similar a lo que hace ya el Spotify Wrapped, disponible ya para ciertas personas, pero sin duda con mucho más estilo. Por cierto, la herramienta es completamente gratuita; podrás hacer cuantos carteles quieras.

