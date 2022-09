Los iPhone ahora detectan si tus AirPods son falsos y lanzarán esta advertencia

Todos sabemos que los AirPods tienen un problema: y es que son demasiado populares tanto en España como en el resto del mundo. Los auriculares de la compañía han sido los más copiados del mundo, y por ello hay imitaciones por todo el globo que pretenden no solo copiar el diseño, sino usurpar el modelo de los AirPods. La reciente actualización de iOS, iOS 16, avisará de ello.

[Probamos los nuevos AirPods: calidad de sonido excelente y audio espacial para todos]

Tal y como relata un documento de soporte, Apple te avisará de que los AirPods que estás usando no son originales. Apple detalla que en caso de conectar unos AirPods "no verificados" (es decir, falsificados) iOS 16 lanzará una alerta al usuario. "No podemos verificar estos AirPods", rezará dicha alerta, enlazando al documento de soporte ya mencionado.

"Estos auriculares no han podido ser verificados como AirPods genuinos, y puede que no funcionen de la forma esperada". Además, dicha alerta incluirá un botón para no conectar esos auriculares ante los problemas asociados del uso de estos AirPods falsos.

Evita los AirPods falsos

Según recoge 9to5Mac, esta opción ya se pudo avistar en el código de iOS 16, en su versión RC, que se lanzó para desarrolladores en las semanas anteriores a su lanzamiento oficial, el pasado 12 de septiembre. El rastreo de estos AirPods se realizará observando el número de modelo de los AirPods, ya sea en los propios auriculares como en su estuche de carga.

Por supuesto, esto no quiere decir que no podremos conectar dichos auriculares. Esta es una mera advertencia; si queremos conectar estos auriculares podremos hacerlo, y de hecho la advertencia nos dará la opción. La cuestión es que si estos son unos AirPods falsificados, entonces no podremos esperar el rendimiento completo de unos AirPods "genuinos".

AirPods Pro 2 Chema Flores Omicrono

Y es que estos AirPods falsos suelen tener ciertos problemas asociados muy comunes. Materiales de mala calidad, fáciles de romper, un audio de mala calidad, falta de funciones especiales vistas en otros AirPods, una conectividad bastante mala y sobre todo implicaciones a nivel de salud.

Estos auriculares suelen estar faltos de testeos de calidad y seguridad. Además, su fragilidad o falta de calidad abre la puerta a que puedan dañar nuestra audición al sufrir daños mientras los usamos. En los peores casos, se puede causar dolor al usuario por un mal diseño, aunque estos son de nuevo casos extremos.

iOS 16 ya alertaba del uso de piezas no auténticas en el iPhone, advirtiendo de los problemas que pueden ocasionar las piezas de mala calidad al teléfono. Hay que aclarar que esta advertencia no aparecerá si usamos dispositivos de otras firmas.

