OnlyFans paraliza temporalmente las cuentas de sus creadores rusos por la invasión a Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania está teniendo un efecto colateral que Putin no se esperaba: el vuelco de la comunidad internacional (incluyendo a España) con el ejecutivo de Zelenski debido a la invasión rusa. No son pocas las empresas y organizaciones que han abandonado o sancionado al país, y cada día se suman más a la lista. Ahora, la plataforma OnlyFans ha afirmado que pausará temporalmente las cuentas de creadores y creadoras de contenido rusas.

Según adelanta Motherboard, la plataforma de publicación de contenido erótico ha anunciado que tomaría medidas para paralizar las cuentas que reciben pagos de sus suscripciones en Rusia. La compañía asegura que ha explorado "varias opciones para continuar brindando nuestros servicios" a los creadores de contenido rusos, pero les ha sido imposible por "el endurecimiento de las restricciones de pago hacia y desde Rusia".

Lo más llamativo es que esta no es la primera vez que ocurre. OnlyFans ya hizo el amago de eliminar el acceso a sus cuentas a ciertas creadoras de contenido, para posteriormente restablecerlas. No se sabe de qué forma OnlyFans está "apoyando" a dichas cuentas, al menos hasta ahora.

OnlyFans vuelve a la carga

Fue en febrero de este año, poco después de la invasión de Rusia a Ucrania, cuando OnlyFans comenzó a tomar medidas (según reportaban los usuarios) contra creadoras de contenido rusas. Y es que pese a las sanciones y medidas contra Rusia, estas pudieron seguir quedándose en la plataforma y cobrando de forma normal.

Posteriormente, estas creadoras perdieron brevemente el acceso a sus cuentas, al menos mientras OnlyFans tuviera "métodos de pago para respaldar" estas cuentas. OnlyFans se excusa en el endurecimiento de las restricciones de pago que otros organismos están imponiendo a Rusia que están dificultando enormemente al país el uso de pagos de forma convencional.

Ahora, estas creadoras y creadores tendrán las cuentas de OnlyFans paralizadas. Además de esto, OnlyFans asegura que no podrá dar soporte a las cuentas afectadas por esta pausa, que no se sabe cuánto tiempo durará. Por el momento, OnlyFans no ha dado más detalles al respecto, más allá de anunciar el cambio que se aplicará desde hoy.

OnlyFans no es ni mucho menos la única firma afectada por esto. Y es que los creadores de contenido y similares ubicados en Rusia están topándose con muchos muros a la hora de exponerse en Internet. Por ejemplo, hubo una desaparición masiva de artistas con sede en Rusia de Etsy, la tienda online de artículos artesanales. Además, los youtubers y streamers rusos han tenido que buscar plataformas alternativas para recibir pagos ante las últimas medidas de Putin con respeto a redes como YouTube o Instagram.

