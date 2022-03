Shazam va más allá de reconocer música: te avisará de conciertos y giras

Seguro que más de una vez has usado Shazam, la aplicación por excelencia para encontrar música que no conoces. Es una aplicación increíblemente usada en España, con la cual puedes saber el nombre de una canción simplemente apretando un botón. Ahora, la app integra una serie de funciones para no solo encontrar canciones, sino conciertos.

Shazam ha anunciado que lanza a nivel global su función para encontrar conciertos de artistas mediante la aplicación. Esta integración con los conciertos en vivo se aplica no solo a la app, sino también es su web. Cuando el usuario le haga Shazam a una canción, podrá encontrar no solo más información sobre sus conciertos, sino sobre la disponibilidad de entradas para sus próximos espectáculos cercanos.

Además, la propia Shazam permitirá a los usuarios acceder a páginas personalizadas para los artistas que integren todo el itinerario de los conciertos, como son las fechas, los lugares y los horarios. También se podrá ver información adicional sobre sus giras, compartir detalles de estos conciertos y añadir eventos al calendario.

Shazam y los conciertos

Para ello, Shazam se ha valido de la plataforma Bandsintown, un servicio pensado para la recomendación de eventos y de descubrimientos de artistas. Engloba a más de 560.000 artistas, sellos, managers y da servicio a más de 68 millones de usuarios. Evidentemente, los artistas también pueden usar esta plataforma para integrar en la misma la información sobre sus giras y conciertos.

Shazam Shazam Omicrono

Toda esta información se podrá consultar o bien desde la aplicación o bien desde su web, independientemente de si se hace Shazam a una canción. La interfaz, además, da toda esta información en una interfaz muy intuitiva y resumida, que además muestra la ubicación exacta del recinto en un mapa y algunas de las mejores canciones de dicho artista. De esta forma, Shazam se convierte en una plataforma completa de información musical para irse de conciertos.

El lanzamiento de estas páginas de conciertos se realiza hoy para todo el mundo, y estarán disponibles tanto para iOS como para Android. Los artistas que quieran aprovechar Bandsintown para esta función podrán rellenar toda la información desde la variante de la plataforma para artistas, Bandistown For Artists. Si no se ha actualizado ya tu aplicación, es recomendable que busques actualizaciones en la App Store o en la Google Play Store para actualizar tu app de Shazam.

