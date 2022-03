Cómo reconocer a un SMS falso: las claves para saber si te están estafando

Los mensajes fraudulentos, ya sea por correo electrónico o SMS son la norma en el día a día de muchas personas. España es uno de los países más afectados por el conocido como phishing. Tras estos mensajes se esconden estafas que pretenden robar datos personales y bancarios o infectar el dispositivo, por lo que es necesario aprender a detectarlos, para no caer en la trampa.

Aunque el más conocido es el término de phishing que se suele asociar principalmente con los emails, lo cierto es que existen muchos tipos de mensajes fraudulentos, por ejemplo, aquellos que se envían por SMS reciben el nombre de smishing. Según la plataforma de marketing por email Acrelia, son igual de populares que los correos electrónicos falsos, pero son más peligrosos, porque el usuario "está menos protegido en este canal y todavía no está acostumbrado" a detectar este tipo de ataques.

Para ello, ofrecen una serie de consejos y aspectos en los que prestar especial atención para poder reconocer un SMS falso rápidamente y reducir lo máximo posible el número de ataques que consiguen engañar al destinatario. Conocer las tácticas de los piratas informáticos ayuda a esquivarlos.

¿En qué fijarse?

Lo primero que debe toda persona mirar cuando recibe un SMS, así como cualquier otro mensaje, es quién lo manda. Los ciberdelincuentes suelen utilizar nombres de empresas muy conocidas, como un banco, una organización de mensajería, o de venta online como Amazon y otras entidades para apelar a la confianza e interés de las víctimas.

Falsean el nombre, la dirección del remitente e incluso usan el logo e imágenes de la marca para engañar y hacer pasar por oficial el mensaje. Sin embargo, con esa información es posible saber que es un engaño: primero porque esas empresas no suelen mandar este tipo de avisos, los bancos no solicitan información a través de SMS a sus clientes; en segundo lugar, a veces el nombre contiene alguna errata que les delata. Tampoco se debe prestar atención a un mensaje de Amazon o Correos por un paquete que no se ha solicitado.

Después del remitente, hay que fijarse en el contenido. Sin hacer nunca uso del enlace o archivo que puedan contener (en caso de que sea un correo electrónico), se puede leer el contenido y buscar faltas de ortografía, palabras mal utilizadas que indique que es una traducción de otro idioma o expresiones de otro país.

Por supuesto, ni los bancos ni ninguna otra entidad solicitan pagos, datos o reembolso de dinero por estas vías. "Como en el phishing, se busca la reacción rápida, por lo que siempre hay sensación de urgencia para corregir un problema, de alarma si no se hace algo o de pérdida de alguna gran oportunidad que parece un chollo, como algún cupón o regalo deseado", explican desde Acrelia.

¿Cómo actuar?

En caso de duda, siempre es aconsejable confirmar antes esa información que facilita el SMS o email, a través de las plataformas oficiales de la empresa por la que se están haciendo pasar. Si hay un pedido de Amazon a tu nombre, se puede consultar en la web de la empresa con la cuenta personal, por poner un ejemplo. Pero nunca usar los enlaces que pueda aportar el aviso directamente, hasta estar completamente seguro.

"Es mejor llamar al número de atención al cliente, acudir a la tienda para preguntar o incluso se puede consultar alguna red social de la empresa para ver si avisan de que están sufriendo ataques", aconsejan. También es recomendable denunciar este tipo de actividades, tanto a las autoridades como a la empresa que están suplantando para poner en alerta a otros usuarios.

Fraudes de este tipo se pueden recibir por correo, por llamada telefónica, SMS, WhatsApp y todo tipo de plataformas, estar atento y revisar las cosas con calma es la mejor precaución. Plataformas como Acrelia están tomando medidas para frenar la expansión de estas actividades delictivas, autentificando que detrás hay una empresa real, que las marcas y nombres que se utilizan son propios o revisando de forma manual los SMS antes en enviarlos. "Nuestro equipo se fija tanto en el contenido del mensaje como en sus destinatarios para defenderlos también a ellos" afirman.

