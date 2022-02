Hackean el Instagram del Estado Mayor de la Defensa llenándolo de fotos y vídeos de mujeres

En España, prácticamente todos los organismos importantes del Estado tienen un perfil en redes sociales, ya sea en Twitter, Facebook o Instagram. Es el caso del perfil de Instagram del Estado Mayor de la Defensa de España, que ha sido hackeada hace escasas horas, de una forma bastante peculiar.

La cuenta de Instagram, que acumula más de 42.000 seguidores en la red social, comenzó a mostrar imágenes de chicas ligeras de ropa o sugerentes. Esto incluye las fotos subidas, así como la foto de perfil. Son los únicos cambios que sufrió la cuenta, que no se vio modificada ni en el nombre principal ni en la descripción de la propia cuenta.

Hasta este momento, no se sabe quién o quiénes han sido los autores del ataque y tampoco se ha emitido una autoría sobre el mismo. El Ministerio de Defensa ya está investigando este hackeo en busca de cuál fue la manera que tuvieron los atacantes de acceder al perfil gubernamental.

Hackean la EMAD

Lo cierto es que la magnitud del ataque no ha sido demasiado grave, si tenemos en cuenta otros ataques realizados a organismos gubernamentales. Solo se agregaron 5 fotografías de estas mujeres, y se cambió la foto de perfil por el de una mujer sugerente. Poco tiempo después, las fotos han sido eliminadas, aunque la que más se ha mantenido es la foto de perfil.

Esta cuenta no tiene ninguna utilidad más allá de la de difundir fotografías relacionadas con las operaciones internacionales del ejército español, y por ende no se han comprometido datos más allá de los propios del perfil de Instagram. No obstante, esta clase de ataque, totalmente imprevisto, podría ser la punta de lanza de nuevos ataques a otros perfiles de redes sociales de otros organismos gubernamentales.

Aunque este ha sido uno de los más inofensivos, no es ni mucho menos el único ciberataque que han sufrido instituciones de España. Uno de los más importantes recientemente fue el del Ministerio de Trabajo, que vio como recibía un ciberataque en junio del año pasado, solo 3 meses después de el SEPE también fuera hackeado.

No obstante, uno de los más duros tuvo lugar a finales de 2019, poco antes de la pandemia, donde un ransomware atacó varias empresas españolas, entre ellas La Ser o Everis. Se supo que detrás de este ataque se encontraba el peligroso ransomware Ryuk.

