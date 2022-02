Apple convierte el iPhone en datáfono gracias a su nueva funcionalidad

Función de 'Tap to pay' de Apple. Apple Omicrono

Este pasado mes de enero saltaba la noticia en España: Apple tenía planeado permitir a los comercios usar un iPhone como datáfono. Así el comprador tan solo tenía que acercar o bien su tarjeta de crédito o su propio iPhone para realizar una compra. Esto acaba de ser confirmado por la compañía de Cupertino, bautizando a esta función como Tap to Pay en iOS.

Según adelanta Apple en su newsroom, Apple ha anunciado la función que se rumoreaba hace semanas que permitirá realizar pagos sin un datáfono de por medio, tan solo usando un iPhone. Una función que tiene como principal objetivo evitar que los establecimientos tengan que depender de un datáfono para aceptar este tipo de cargos, y simplemente necesiten un iPhone y Apple Pay para pagar.

Por ahora, esta novedad solo llegará a Estados Unidos y Apple no especifica cuándo saldrá de dicho país para llegar a España y por ende a Europa en un caso hipotético. Sin embargo, no sería raro que a medida que iOS 14.6 o futuras versiones se desplieguen Tap to Pay acabe llegando a las tiendas de nuestro país.

Pagar con un iPhone sin datáfono

Este anuncio explica cómo funcionará esta nueva novedad casi de forma exacta a como se filtró hace semanas. Cualquier establecimiento que haga uso de este sistema y acepte pagos mediante Apple Pay podrá usar un simple iPhone para recibir los pagos de un comprador. No se necesita hardware adicional o un dispositivo externo de pago; se podrán usar tarjetas de crédito contactless u otro iPhone para que Tap to Pay funcione.

Para hacer uso de Tap to Pay por parte de un comercio, este necesitará un iPhone XS o posterior. Se podrá pagar o bien haciendo uso de una tarjeta de crédito o bien usando otro iPhone y mediante NFC, se realizará el pago. Al no requerir de elementos externos, Apple destaca que este sistema permitirá que las empresas acepten pagos desde prácticamente cualquier lugar. Además, Apple Pay es un sistema increíblemente extendido en Estados Unidos, por lo que la adopción de Tap to Pay será todavía más sencilla.

Apple reseña la privacidad y la seguridad de este sistema, explicando que "los datos de pago de los clientes están protegidos por la misma tecnología" de Apple Pay, y todas las transacciones se cifrarán con Secure Element. Tan seguros están de este sistema que, a finales de este año, las tiendas de Apple también adoptarán Tap to Pay.

Hay que aclarar que no hay que confundir Tap to Pay con Apple Cash, el 'Bizum' de Apple presente en los Estados Unidos. Este sistema permite, entre otras cosas, realizar transacciones entre usuarios de iOS a través de aplicaciones como Mensajes de Apple. También se pueden realizar pagos contactless y pagar en aplicaciones o en servicios de Internet a través de Apple Cash.

Este sistema principalmente beneficia a comercios, ya sean minoristas o grandes empresas, ya que simplifica enormemente el sistema de pagos en una tienda al no requerir ni de un datáfono ni de hardware adicional. Habrá que esperar para ver si Tap to Pay acaba llegando a Europa en algún momento de 2022.

