Apple convertirá el iPhone en datáfono: podrá procesar pagos acercando la tarjeta de crédito

Ir a comprar. Sacar tu iPhone, darle dos toques al botón de encendido para abrir Apple Pay, acercar el teléfono al datáfono y escuchar el 'clink' de la realización del pago mediante NFC. Es un movimiento que hemos hecho infinidad de veces en España. Pero ¿y si fuese tan fácil para el comercio como acercar una tarjeta a un iPhone?

Según recoge Bloomberg, la compañía de Cupertino podría lanzar en los próximos meses una característica de iOS para usar un iPhone para procesar los pagos, sin necesidad de tener un datáfono. Simplemente se necesitaría el iPhone y una tarjeta de crédito, usando el NFC del propio teléfono móvil para entenderse con el chip de la tarjeta u otro iPhone. De este modo aunque el procedimiento de tener que acercar la tarjeta seguiría siendo el mismo, se simplificaría mucho más.

Apple lleva tiempo preparándose para esta funcionalidad cuando compró la empresa Mobeewave en 2020. Esta startup destacó por desarrollar una tecnología que básicamente hacía esto; aceptar pagos mediante NFC en los mismos teléfonos, convirtiendo a los teléfonos en los propios datáfonos.

Adiós a los datáfonos

Actualmente ya hay firmas que integran esta tecnología, como es el caso de Square. La idea es simple de Apple es simple: en vez de acercar el iPhone al datáfono, cambiaríamos el datáfono por otro iPhone para el proceso de cobro. De esta forma, se evita tener que usar hardware dedicado, y el comercio tan solo tiene que usar un teléfono de Apple. Una opción ideal para negocios pequeños o tiendas a pie de calle que no quieren tener que depender de un datáfono para realizar los cobros, sobre todo teniendo en cuenta que iOS 15 sigue siendo compatible con muchos iPhone antiguos, incluyendo el SE.

apple pay

Si bien Gurman asegura que esta característica llegará "en los próximos meses", no sabe si esta será una opción dentro de Apple Pay. Tampoco sabe "si Apple tiene la intención de asociarse con una red de pago para la función o iniciarla por sí sola", explica el periodista. Esta nueva actualización correspondería con futuras versiones de iOS como iOS 15.4, y no requeriría de hardware adicional.

Permitiendo no depender de un datáfono, los usuarios tendrían mucho más control sobre sus pagos. Para empezar, podrían fraccionar los pagos entre amigos. Un usuario tan solo tendría que establecer la cantidad y el otro pagarle a través de Apple Pay, acercando su iPhone al otro. Además, si un local no tiene un datáfono externo o lo tiene inoperativo, este sistema soluciona dicho problema.

Apple Pay

De momento, Gurman no da pistas sobre la disponibilidad de este nuevo sistema y de nuevo, no especifica si estará atado a servicios de pagos exclusivos en según qué países. No obstante, podría ocurrir como lo que está pasando con la función de registrar documentos de identidad en iOS 15, que está reservada solo para Estados Unidos.

