La consola portátil de Steam llega el 25 de febrero para luchar contra la Nintendo Switch

El pasado mes de julio de 2021, Steam anunció de forma completamente inesperada la Steam Deck, la nueva consola de Valve al estilo Nintendo Switch. Una consola que llegará a España y que ha generado bastante expectación por su factor de forma y su potencia. Ahora Steam ha confirmado que la consola llegará a las tiendas el día 25 de febrero.

Según ha anunciado la propia Valve, se llevará a cabo un plan para intentar no solo satisfacer las reservas ya realizadas anteriormente de la consola, sino de conseguir que las existencias se mantengan a flote debido a la escasez de chips y a la alta demanda. Lanzarán lotes cada semana de la Steam Deck.

Los usuarios que hayan reservado el dispositivo recibirán un correo electrónico el mismo día de lanzamiento y tendrán hasta 3 días para realizar el pedido. Estas invitaciones se enviarán el mismo día, en el orden en el que se realizaron las reservas iniciales y además, solo se podrá hacer el pedido del modelo reservado, no de otro.

La Steam Deck llega

Aunque la consola se lanzará el 26, no será hasta el 28 que se enviarán los dispositivos a sus respectivos usuarios. Hay que recordar que la consola ya se retrasó una vez, ya que Valve estableció que podrían enviar la Steam Deck a finales de diciembre de 2021. La escasez de chips y los problemas de suministro han provocado estos retrasos.

Steam Deck y sus gatillos. Steam Omicrono

Los correos comenzarán a llegar a partir de las 19:00 hora peninsular española, y el precio del depósito de la reserva se aplicará al coste final de la consola. Los gastos de envío estarán incluidos.

Pero ¿qué ocurre si no has hecho la reserva en su día? Lo cierto es que aún puedes hacerlo, pero pasando por caja; pagando 4 euros se podrá acceder a la reserva de la Steam Deck. Eso sí, la espera será mucho mayor, ya que el pedido no se realizará hasta después del segundo trimestre de 2022, es decir, bien entrados en verano.

Contra la Nintendo Switch

Steam Deck. Steam Omicrono

Este anuncio es posterior al lanzamiento de la Nintendo Switch OLED, la última renovación de la consola de Nintendo lanzada en el año 2021 así como otras consolas del estilo. La Steam Deck promete ser un híbrido entre PC y consola, apostando claramente por la potencia y por la capacidad del catálogo de juegos de Steam, y así lo atestiguan sus características.

Llegará en 3 versiones de almacenamiento: 64 (eMMC), 256 y 512 GB (NVMe SSD). La versión básica costará 419 euros, y las versiones superiores 549 y 679 euros. Su memoria RAM, por otra parte, será de 16 GB.

Steam Deck en su parte trasera. Steam Omicrono

Su pantalla es HD, con 1.280 x 800 y con un tamaño de 7 pulgadas a 60 Hz. Dispone de USB-C, WiFi, Bluetooth 5.0 y su procesador es una APU de AMD Zen 2 de 4 núcleos y 8 hilos, con frecuencias máximas de 3,5 GHz. Su gráfica es de 8 núcleos a 1,6 GHz y dispone de arquitectura RDNA 2.

La batería será de 40 Wh y soportará USB-C, tarjetas micro-SD y además de contar con todo tipo de botones, también montará paneles táctiles en los laterales. La interfaz será SteamOS 3.0 y también tendrá Bluetooth y WiFi, y al igual que la Nintendo Switch, será compatible con un dock dedicado para enviar contenido a un televisor. Por otra parte, será compatible con accesorios externos USB y se podrá usar Linux en ella.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan