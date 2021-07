Olvídate de la Switch Pro: Nintendo no tiene planes para más modelos

Con los lanzamientos de la Nintendo Switch Lite y de la Nintendo Switch OLED, es razonable pensar que la firma japonesa detrás de estas consolas esté planeando dar el salto definitivo a la nueva generación, con el lanzamiento de una rumoreada Switch Pro con mejores prestaciones en España.

No será así, o al menos no lo será a corto o medio plazo. Según recoge Reuters, Nintendo habría confirmado de forma definitiva que no tienen planes para lanzar nuevos modelos, al menos más allá del lanzamiento que tuvo lugar hace pocas semanas de la Nintendo Switch OLED.

Estas declaraciones contrastan enormemente con los rumores que rodearon al modelo OLED desde hace meses, en los que se afirmaba que esta nueva consola podría lanzar contenido en 4K a los televisores y que contaría con mejoras sustanciales de hardware. Mejoras que no se han dado por ahora.

No más Switch

Nueva Nintendo Switch OLED Nintendo Omicrono

Las declaraciones de Nintendo han sido tajantes al respecto. Tal y como explica la propia compañía, no existen planes de que se lance un nuevo modelo de Nintendo Switch en un futuro. Lo aseguró en unas declaraciones públicas a medios de comunicación

Estas declaraciones se unieron a las ya establecidas por parte de Nintendo a The Verge, en las que la compañía aseguraba que la Nintendo Switch OLED, a nivel de hardware, no tenía apenas cambios respecto a la antigua Nintendo Switch. Los rumores sobre renovaciones de hardware días previos al E3 del 2021 avivaron los rumores de que Nintendo podría presentar una nueva Swich Pro tras el lanzamiento del modelo OLED.

Switch OLED. Nintendo Omicrono

En Twitter, el mensaje también fue contundente; Nintendo aseguró en sus perfiles de redes sociales que la compañía "no tiene planes para lanzar ningún otro modelo" en este momento. No ha sido el único mensaje que ha desmentido en las últimas semanas desde el lanzamiento de la Switch OLED; también quiso aclarar a Bloomberg que no tenían planeados mayores márgenes de beneficio con esta nueva Switch OLED.

Hemos de recordar que la primera renovación que sufrió la primera Switch original, presentada en el año 2017, fue en julio del 2019 y ni siquiera era una sustitución del modelo original, sino una versión miniaturizada con algunas limitaciones y un precio menor. Dos años después, en 2021, vimos el modelo OLED. Por ende, no es de extrañar que Nintendo no tenga planes de lanzamientos futuros al menos en un par de años.

La nueva Switch OLED destaca por un nuevo diseño frontal de pantalla, una nueva peana central, un nuevo dock rediseñado y un nuevo almacenamiento interno de 64 GB. También la acompañan un nuevo sistema de sonido mejorado y un puerto Ethernet nativo incluido en el dock. Eso sí, comparte bastantes especificaciones con su predecesora.

