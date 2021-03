Esto no es una Nintendo Switch, sino un ordenador gaming capaz de ejecutar Cyberpunk 2077

La Nintendo Switch sigue siendo una de las consolas más deseadas en España, pese a que las consolas de nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series X, la dejen muy atrás en cuestión de potencia; aunque Nintendo estaría preparando una Switch más potente para juegos 4K.

Claro, que si lo que te importa es la potencia, y quieres jugar a los últimos títulos para PC, lo que realmente te interesará es comprar un ordenador gaming portátil, con el mismo factor de forma, pero usando hardware de PC.

Aquí es donde entra la nueva Aya Neo, el último intento de crear un ordenador como una consola portátil; y a juzgar por las primeras pruebas, parece ser uno de los que mejor ha hecho realidad esa idea.

Ordenador como la Switch

Que las apariencias no engañen, la Aya Neo no es una videoconsola sino un ordenador con Windows 10 completo. El diseño externo está claramente inspirado en el de la Switch Lite, ya que los controladores laterales no se pueden separar del chasis. En el centro, una pantalla táctil de siete pulgadas con tecnología IPS y densidad de 215 ppi que promete buenos ángulos de visión y buena visibilidad gracias a su brillo de 500 nits.

La consola Aya Neo Aya Neo Omicrono

La pieza de hardware que realmente ha hecho posible este ordenador es uno de los procesadores Ryzen para portátiles, el Ryzen 5 4500U de seis núcleos; gracias a su bajo TDP y al proceso de fabricación de 7 nm, no sólo se controla el consumo, sino que no se genera tanto calor y, por lo tanto, esta consola no necesita tanta refrigeración.

Lo que más interesará a los jugadores es su gráfica Radeon integrada, que es la que permite jugar a los últimos títulos. En efecto, las primeras pruebas con los prototipos que han terminado en manos de influencers y youtubers indican un rendimiento sorprendente para el tamaño.

Para jugar a cualquier cosa

La Aya Neo obtiene tasas de frame más que decentes en la mayoría de juegos actuales; y aunque tendremos que bajar la calidad de los gráficos, en una pantalla de siete pulgadas no se notará tanto.

Además, el rendimiento también depende de cuánta energía permitamos al procesador. Con un TDP de 15 W, juegos como Watch Dogs Legion o Red Dead Redemption 2 van a 30 fps en bajo; si subimos a 18 W (gastando más batería), es posible jugar a Cyberpunk 2077 a 30 frames por segundo en bajo, todo un logro teniendo en cuenta lo exigente que es ese juego. Juegos multijugador y poco exigentes como Fortnite o Overwatch también son perfectamente jugables.

Como suele ocurrir en estos casos, la batería será el punto débil. Aunque es de 47 Wh, sólo promete entre 5 y 6 horas de juego en el TDP más bajo, mientras que en el TDP más alto sólo durará 140 minutos; al menos tiene carga rápida, que permite recuperar toda la batería en 90 minutos.

La Aya Neo es uno de los proyectos que más expectativas ha creado online, y ya está disponible a través de la plataforma de crowdfunding Indiegogo. El modelo más barato, de 500 GB, se ha agotado en pocas horas, y ya sólo está disponible el modelo de 1 TB por 6.750 dólares hongkoneses (732 euros al cambio).

Otro ejemplo de ordenador como consola portátil es la GPD Win 3, anunciada el año pasado; una gran diferencia es que la Aya Neo no tiene teclado integrado, evitando los problemas de una pantalla deslizante.

