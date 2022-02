Discord llega a PlayStation con la integración de la app en la consola

Desde que Sony integrara la capacidad de descargar aplicaciones en el software de sus consolas, millones de usuarios de España y del resto del mundo han pedido a la firma japonesa que integre la aplicación de Discord para poder chatear en línea mientras se juega. Algo que podría hacerse por fin realidad después de la asociación entre Sony y Discord, que ahora permite añadir cuentas de PlayStation Network en la app.

Según ha anunciado la propia Discord en su página web, el acuerdo que se anunció en 2021 entre las dos plataformas alcanza un nuevo nivel. A partir de hoy, Discord permitirá la implementación con consolas PlayStation 4 y PlayStation 5. Por ahora, esto permitirá que se pueda asociar la cuenta de PlayStation Network para que a la hora de jugar, se pueda mostrar de los usuarios a sus amigos y ver a qué están jugando.

Por ahora, no se ha publicado una ansiada aplicación de Discord en la tienda de Sony, la PlayStation Store. No obstante, este primer paso podría ser la punta de lanza para una llegada inminente de esta aplicación que permitiría por fin no depender de los chats de integrados dentro de los juegos.

Integración de PlayStation en Discord

Para conectar una cuenta de PlayStation en Discord es tremendamente sencillo, ya que sigue exactamente el mismo procedimiento que el resto de aplicaciones. Simplemente hay que ir a los ajustes de usuario de la aplicación de Discord, ir a "Conexiones" e iniciar sesión con una cuenta de PlayStation Network. Ahí, se podrá elegir si mostrar o no el perfil del usuario y su estado.

Mensaje de Discord. Manuel Fernández Omicrono

Por ahora, los servicios que mostrarán esta actividad serán videojuegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, por lo que no se mostrará la actividad de otras plataformas de PlayStation. Esta integración, por ahora, comenzará en Estados Unidos e irá expandiéndose al resto de países de todo el mundo.

No obstante, ya hay usuarios en España que están pudiendo enlazar sus cuentas en Discord, por lo que todo apunta a que la expansión está siendo muy rápida. Por cierto, para poder habilitar tu estado jugando, debes entrar a los ajustes de privacidad de PlayStation Network para que tu "Estado en línea de PSN" y "Jugando Ahora" esté puesta en "Cualquiera".

Discord para PS4 y PS5

Discord conectado con PlayStation. Discord Omicrono

Por ahora, ni Discord ni Sony han dado detalles sobre la llegada de una aplicación para las dos consolas principales de Sony, la PlayStation 4 y la PlayStation 5. Actualmente los jugadores tienen dos formas de comunicarse vía voz en PlayStation; desde el software y los ajustes sociales de comunicación de sus sistemas operativos y desde los chats de voz de videojuegos.

No obstante, Discord se ha constituido como una herramienta de gestión de comunidades enorme, con presencia en prácticamente todas las plataformas actuales además de las de consola. Por ende, una aplicación de Discord para PlayStation sería muy bienvenida para todos los usuarios de la plataforma de Sony.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan