WhatsApp para iPad, más cerca: “Nos encantaría hacer la aplicación”

En España ha estado volando desde hace años la promesa de una aplicación de WhatsApp para iPad y tablets. Un sueño para muchos que aún no se ha hecho realidad y que parece que aún está lejos. La funcionalidad multidispositivo ha reavivado los rumores sobre esta app, pero han pasado meses sin que se sepa nada. Ahora, WhatsApp ha querido mantener la calma, asegurando que la aplicación llegará.

Según ha dejado claro Will Cathcart, el responsable de WhatsApp en una entrevista para The Verge, en WhatsApp (y por ende en Meta) les encantaría hacer la aplicación. Mencionan la tecnología multidispositivo, que será clave para el desarrollo de esta aplicación para tabletas, y explican que la tecnología "está ahí".

Con la llegada de la función en beta, no han sido pocas las voces que han pedido que llegue de una vez la aplicación. Ante la espera, Cathcart ha resaltado las bondades del multidispositivo y las ventajas que ofrecerá de cara a la llegada de esta aplicación. Desgraciadamente, no ha dado detalles sobre la futura llegada de esta app.

"Nos encantaría hacer la app", explica Cathcart en la entrevista. "La gente ha querido una aplicación para iPad durante mucho tiempo", reconoce el desarrollador, siendo indicativo de que la presión sobre el equipo es bastante grande. Sin embargo, no ha especificado ni cuándo veremos la aplicación ni cómo lo hará.

"Trabajamos mucho en la tecnología para admitir múltiples dispositivos [...] Nuestra web y nuestras aplicaciones de escritorio ya lo tienen. Si tengo varios dispositivos encendidos, puedo apagar mi teléfono o perder mi conexión de red y seguir recibiendo mensajes en mi escritorio. Eso sería muy importante para una aplicación para tablets; poder usar la app incluso si tu teléfono no está encendido", detalla Cathcart.

Estas declaraciones dan a entender que la app de WhatsApp para iPad estará mucho más cerca de la versión de WhatsApp para ordenadores de escritorio que la versión que usan los iPhone y los teléfonos Android. Tiene bastante sentido, ya que los iPad actuales y la experiencia de iPadOS favorecen que estas tablets se usen como pequeños ordenadores, con teclado y trackpad incluido.

Actualmente, la función multidispositivo que aún está en beta permitiría el uso de WhatsApp para iPad, debido a que con esta ya no es necesario que el teléfono esté siquiera encendido. No obstante, el problema es que no existe una aplicación dedicada para ello, por lo que es necesario pasar sí o sí por un navegador web y por los inconvenientes que trae consigo. Sin embargo, estas declaraciones podrían suponer la esperanza de que este año 2022 sea el de la llegada de esta aplicación tan deseada.

