Escucha en Spotify la música y pódcast de tus series y películas favoritas de Netflix

Dos de las plataformas de streaming más populares en España crean un puente con el que vincular su contenido. Spotify ha creado una sección centrada en la música y los pódcast relacionados con las series más buscadas de Netflix.

Los fans de La casa de papel, Stranger Things o El juego del calamar pueden seguir disfrutando del universo de estas series con la banda sonora y programas de radio en los que descubrir curiosidades sobre sus personajes.

"Los programas y películas de moda no solo inspiran a los fandoms, sino que también alimentan las obsesiones de Internet" afirma Spotify en su comunicado en referencia al contenido que se genera alrededor de una serie o película en otras plataformas. El nuevo hub de Netflix en Spotify está plagado de ejemplos de esta actividad paralela.

B.S.O. y pódcast

Respondiendo a esta situación, la plataforma de música ha reunido todos los contenidos relacionados con Netflix en un único espacio para que sea más fácil encontrarlos. No solo los fans de Los Bridgerton o The Crown pueden encontrar aquí su banda sonora favorita, sino cientos de programas sobre todo el universo de Netflix.

Okay, Now Listen, Netflix Is A Daily Joke y 10/10 (Would Recommend) son algunos de los pódcast más demandados para estar al día con los nuevos contenidos que llegan al catálogo de series y películas. También se pueden encontrar contenidos sobre series españolas, por supuesto, sobre La casa de papel, la serie nacional que ha dado la vuelta al mundo.

En Spotify los fans de la banda de ladrones tienen nuevos vídeos del reparto y la lista de reproducción oficial con pistas de los últimos episodios. El contenido ha sido creado en colaboración por las dos marcas de streaming para celebrar la segunda parte de la temporada final, e incluye hasta un cuestionario con el que descubrir cuál es la combinación perfecta entre el personaje y la banda sonora de la serie.

¿Cómo acceder al Hub?

La mayoría de contenidos está en inglés pues la disponibilidad de esta nueva sección destinada a Netflix no está abierta para todos los usuarios de Spotify. Esta novedad se abre para los usuarios y suscriptores de Estados Unidos. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda e India.

Con solo buscar Netflix en la barra de búsqueda de la plataforma, los fans de estos países pueden acceder a todo este contenido. Sin embargo, desde España también se puede llegar al hub de Netflix, accediendo directamente desde el enlace que aporta Spotify en su comunicado.

No indica la compañía si tiene intención de ampliar el acceso a otros países, para que todo el mundo pueda buscar el hub con facilidad y encontrar contenido en otros idiomas como el que se crea en España relacionado con estas series tan populares.

