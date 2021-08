Spotify Plus, una nueva suscripción barata que mantiene los anuncios

Spotify, la plataforma de música y podcast en streaming más escuchada en España, persigue ampliar su número de suscriptores. Está probando un nuevo plan de pago más barato con el que atraer a los usuarios que siguen usando la aplicación gratis aún con funciones limitadas.

Actualmente hay dos tipos de usuarios en la aplicación de música. Los que usan Spotify completamente gratis y los que pagan desde 9,99 euros al mes. Los segundos obtienen muchas más ventajas y funciones que los primeros, como poder elegir una canción determinada para escuchar en ese momento y no dejar la reproducción al azar.

Con Spotify Plus, la compañía crearía un tercer grupo de oyentes. "Actualmente estamos realizando una prueba de un plan de suscripción con publicidad con un número limitado de nuestros usuarios" ha confirmado Spotify a The Verge. La prueba determinará si esta nueva suscripción funciona y puede dar el salto a todos los usuarios.

La diferencia principal entre la suscripción Premium y la nueva Plus, es la publicidad. Los suscriptores de Spotify Plus tendrán todas las funciones y ventajas del plan de pago Premium, pero seguirán escuchando anuncios entre canciones y programas de radio.

Para aquellos que no les moleste recibir publicidad cada cierto número de canciones, puede ser una forma interesante de conseguir más control sobre la aplicación a un precio más barato. Spotify Plus cuesta 0,99 dólares al mes, una décima parte del precio de Premium.

A cambio de ese coste, es posible saltar todas las canciones que se quiera en vez de el límite de 6 canciones por hora que impone la versión gratuita. También se puede elegir una canción en concreto y escucharla una y otra vez. Ya no hace falta escuchar la lista de canciones según el orden aleatorio que general la aplicación.

Otra opción interesante es la de descargar música, para poder escucharla sin conexión a internet. Con la nueva suscripción desaparecen todas estas restricciones que tienen los usuarios con cuentas gratuitas, ofreciendo una experiencia mucho más completa.

Por ejemplo, con una cuenta gratuita, hay un límite de 15 listas de reproducción que se pueden controlar con mayor facilidad. Si se accede por la aplicación para ordenador, las pistas se pueden seleccionar para escuchar en el momento, pero desde la aplicación para móvil la limitación es aún mayor.

Spotify Plus está aún en fase de prueba y solo para unos pocos usuarios, pero si funciona podría ser una opción muy interesante entre Spotify Premium y la versión gratuita. Un punto intermedio más barato, para que los oyentes se acostumbren a las funciones exclusivas que tienen las cuentas de pago, y quizás en algún momento, dar el siguiente paso para evitar los anuncios.

La plataforma es asidua a estos experimentos con los que tantea el mercado y valora la aceptación que sus clientes van a mostrar por un producto u oferta. Por supuesto, no hay fecha en firme para que Spotify Plus llegue a todos los usuarios, por lo que habrá que esperar para saber si la prueba ha convencido o no a la compañía y si Spotify Plus se convierte en una más de las modalidades de pago del servicio.

